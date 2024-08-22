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        GÜNCELLEME - Isparta'da bir kişi tabancayla öldürüldü

        Isparta'nın Gönen ilçesinde bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 18:45 Güncelleme: 22.08.2024 - 18:52
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        GÜNCELLEME - Isparta'da bir kişi tabancayla öldürüldü
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        Isparta'nın Gönen ilçesinde bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı tutuklandı.

        İddiaya göre, R.C. (55), kullandığı kamyonu Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Göltaş mevkisinde brandasını düzeltmek için yol kenarına park etti.

        Bu sırada husumetlisi olduğu öğrenilen E.K. (50), takip ettiği R.C'yi tabancayla vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. R.C'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ceset, otopsi için hastane morguna götürüldü.

        Olay yerinden kaçan şüpheli, güvenlik güçlerince Gelendost ilçesinde yakalandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Cinayetin alacak verecek nedeniyle işlendiği öğrenildi.

        Şüpheli, cezaevine sevk edildiği sırada bir gazetecinin "Pişman mısınız?" sorusuna "evet" yanıtını verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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