GÜNCELLEME - Isparta'da bir kişi tabancayla öldürüldü

Isparta'nın Gönen ilçesinde bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı tutuklandı.

İddiaya göre, R.C. (55), kullandığı kamyonu Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Göltaş mevkisinde brandasını düzeltmek için yol kenarına park etti.

Bu sırada husumetlisi olduğu öğrenilen E.K. (50), takip ettiği R.C'yi tabancayla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. R.C'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, otopsi için hastane morguna götürüldü.