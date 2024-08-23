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        Isparta'da bekçilerden kaçan şüpheliyi taksici yakaladı

        Isparta'da bekçilerden kaçan şüpheliyi, taksi şoförü yakalayarak teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 22:02 Güncelleme: 23.08.2024 - 22:02
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        Isparta'da bekçilerden kaçan şüpheliyi taksici yakaladı
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        Isparta'da bekçilerden kaçan şüpheliyi, taksi şoförü yakalayarak teslim etti.

        Kentte taksicilik yapan Murat Petek, trafikte seyir halindeyken bir şüphelinin bekçilerden kaçtığını fark edince aracını durdurdu.

        Petek, koşarak yakaladığı şüpheliyi bekçilere teslim etti.

        Murat Petek, gazetecilere, kovalamacada bir kişinin bekçilerden kaçtığını gördüğünü ve ara sokağa giren şüphelinin peşinden taksiyle gittiğini söyledi.

        Kaçan kişi başka bir sokağa girince aracı durdurarak arkasından koştuğunu anlatan Petek, "Belki kendimi riske attım ama bu durumdan pişman değilim. Hırsızlık yapmış olabilir, birinin canını yakmış, cinayet işlemiş olabilir. Onun için tepkisiz kalamadım." dedi.

        Öte yandan, olay anı aracın güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, bekçiler ile şüpheli arasındaki kovalamaca, taksi şoförünün aracından inerek yakaladığı şüpheliyi bekçilerin götürmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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