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        Isparta'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Isparta'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 20:13 Güncelleme: 25.08.2024 - 20:17
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        Isparta'da çıkan orman yangını söndürüldü
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        Isparta'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Karatepe mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye, 1 helikopter, 1 su ikmal aracı, 3 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, 1 yer ekibi ile 36 personel sevk edildi.

        Havadan ve karadan müdahaleyle yangın söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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