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        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 19:03 Güncelleme: 27.08.2024 - 19:03
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        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

        Operasyonda ekiplerce, 40 kök kenevir bitkisi, 65 gram kenevir tohumu, 1 av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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