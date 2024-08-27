Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Operasyonda ekiplerce, 40 kök kenevir bitkisi, 65 gram kenevir tohumu, 1 av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.
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