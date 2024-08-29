Antalya'dan Isparta'ya nakledilen alageyiklerin yavruları fotokapana yansıdı

Kaydedilen görüntüler, Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesinin sosyal medya hesaplarından, "2024'ün Mayıs ayında Antalya Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasından Isparta ilimize nakledilen alageyiklerin, ilk yavruları fotokapanlarımıza yakalandı. Yeni yaşam alanlarında çok mutlular." ifadeleriyle paylaşıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yaban hayatının takibi için Burdur, Antalya, Isparta'daki dağlık ve ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirildi.

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