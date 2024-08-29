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        Antalya'dan Isparta'ya nakledilen alageyiklerin yavruları fotokapana yansıdı

        Antalya'daki Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndan mayısta Isparta'ya nakledilen nesli tehlike altındaki alageyiklerin ilk yavruları, fotokapanla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 16:48 Güncelleme: 29.08.2024 - 16:48
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        Antalya'dan Isparta'ya nakledilen alageyiklerin yavruları fotokapana yansıdı
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        Antalya'daki Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndan mayısta Isparta'ya nakledilen nesli tehlike altındaki alageyiklerin ilk yavruları, fotokapanla görüntülendi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yaban hayatının takibi için Burdur, Antalya, Isparta'daki dağlık ve ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirildi.

        Isparta'da ormanlık alanlarda yaşayan yavru iki alageyiğin doğada yemek araması fotokapana yansıdı.

        Kaydedilen görüntüler, Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesinin sosyal medya hesaplarından, "2024'ün Mayıs ayında Antalya Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasından Isparta ilimize nakledilen alageyiklerin, ilk yavruları fotokapanlarımıza yakalandı. Yeni yaşam alanlarında çok mutlular." ifadeleriyle paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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