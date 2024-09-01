Isparta'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
Isparta'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Isparta'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Batıkent ve Işıkkent Mahallesi'nde yağış nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Zabıta ve itfaiye ekipleri, su birikintilerinin olduğu cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürdü.
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