Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

        Isparta'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 15:49 Güncelleme: 01.09.2024 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Batıkent ve Işıkkent Mahallesi'nde yağış nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

        Zabıta ve itfaiye ekipleri, su birikintilerinin olduğu cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ro-ro gemisi doldu taştı! Limandan çıkışına izin verilmedi
        Ro-ro gemisi doldu taştı! Limandan çıkışına izin verilmedi
        Narin 12 gündür kayıp! Komandolar delil arıyor
        Narin 12 gündür kayıp! Komandolar delil arıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Prens Selman ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Prens Selman ile görüştü
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        "Yerinde olsam istifa ederdim!"
        "Yerinde olsam istifa ederdim!"
        Göçmen kuşların uğrak yeriydi: Uyuz Gölü de kurudu
        Göçmen kuşların uğrak yeriydi: Uyuz Gölü de kurudu
        İstanbul'da aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor: AKOM'dan uyarı
        İstanbul'da aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor: AKOM'dan uyarı
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        "Sabrımın sonundayım"
        "Sabrımın sonundayım"
        Bu resimde biri saklanıyor!
        Bu resimde biri saklanıyor!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        Penaltılar için flaş yorum!
        Penaltılar için flaş yorum!
        Bedava bilet işe yaradı
        Bedava bilet işe yaradı
        "10 bölüm zor dayandık"
        "10 bölüm zor dayandık"

        Benzer Haberler

        Isparta'da üniversite öğrencileri gözlem şenliği için amatör teleskop yaptı
        Isparta'da üniversite öğrencileri gözlem şenliği için amatör teleskop yaptı
        Sondajla yer altı suyunu bitirince, yüzlerce pompayla gölün suyunu alıyorla...
        Sondajla yer altı suyunu bitirince, yüzlerce pompayla gölün suyunu alıyorla...
        Isparta'da şehit torunu, otomobilini şehit ve gaziler derneğine bağışladı
        Isparta'da şehit torunu, otomobilini şehit ve gaziler derneğine bağışladı
        Antalya'dan Isparta'ya nakledilen alageyiklerin yavruları fotokapana yansıd...
        Antalya'dan Isparta'ya nakledilen alageyiklerin yavruları fotokapana yansıd...
        Isparta'da Kirazlıdere Cam Seyir Terası 450 bin misafir ağırladı
        Isparta'da Kirazlıdere Cam Seyir Terası 450 bin misafir ağırladı
        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı