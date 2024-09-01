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        Davraz Dağı'nda "Gökyüzü Gözlem Şenliği" yapıldı

        Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nde Gökyüzü Gözlem Şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 21:52 Güncelleme: 01.09.2024 - 21:56
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        Davraz Dağı'nda "Gökyüzü Gözlem Şenliği" yapıldı
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        Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nde Gökyüzü Gözlem Şenliği düzenlendi.

        Bartın Valiliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bililer üniversitesi, Isparta Belediyesi, Türkiye Ulusal Gözlemevleri tarafından düzenlenen etkinliğe, 23 ilden 3 bin 500 kişi katıldı.

        Katılımcılar, yıldızları ve gezegenleri teleskoplarla gözlemleme fırsatı buldu.

        Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, gazetecilere, Davraz Dağı'nın kışın kayak yapmak için ideal bir yer olduğunu söyledi.

        Merkezin en iyi kar kalitesine sahip olduğunu belirten Saltan, "Yaz mevsimde çok faal görünmüyor, 1600'lü rakımlar sporcular için ideal rakımlardır. Dünyada gökyüzü şenlikleri anlamında ışık kirliliğinin en az olduğu yerler sayılıdır. Çünkü dünyada şu an büyük bir ışık kirliliği var. Ülkemizde ışık kirliliğinin az olduğu yerlerden biri de Melikler Yaylası, biz şu ana kadar orada yapıyorduk ama Isparta'ya uzaktı." dedi.

        Bu yıl rakım ve ışık kirliliğinin az olması nedeniyle etkinlik için Davraz Dağı'nı seçtiklerini kaydeden Saltan, burada katılımcıların eğlenmesi ve dinlenmesi için çok güzel tesisler olduğunu dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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