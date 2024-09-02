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        Isparta'da traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

        Isparta'nın Gönen ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 11:33 Güncelleme: 02.09.2024 - 11:33
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        Isparta'da traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti
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        Isparta'nın Gönen ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Baladız köyünde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki traktörden düşen Utku Özdemir (10), tekerin altında kalarak yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Özdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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