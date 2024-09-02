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        Isparta'da bir kişi av tüfeğiyle kardeşini öldürdü, babasını yaraladı

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldürdü, babasını yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 22:25 Güncelleme: 02.09.2024 - 22:25
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        Isparta'da bir kişi av tüfeğiyle kardeşini öldürdü, babasını yaraladı
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        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldürdü, babasını yaraladı.

        Alınan bilgiye göre, Sücüllü köyünde D.Ö. (45) ile kardeşi A.Ö. (43) ve babası B.Ö. (73) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışma sırasında D.Ö, elindeki av tüfeğiyle kardeşi A.Ö'ye ve babası B.Ö'ye ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede A.Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi, babanın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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