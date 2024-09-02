Isparta'da besihanede çıkan yangında 5 kişi yaralandı, 3 hayvan telef oldu

Yangına müdahale eden 5 kişi yaralandı, 1 inek ve 2 buzağı ise telef oldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Selçuklu Mahallesi Sıvan mevkisinde, R.G'ye ait besihanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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