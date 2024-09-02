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        Isparta'da besihanede çıkan yangında 5 kişi yaralandı, 3 hayvan telef oldu

        Isparta'nın Gelendost ilçesinde besihanede çıkan yangında 5 kişi yaralandı, 3 hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 23:06 Güncelleme: 02.09.2024 - 23:16
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        Isparta'da besihanede çıkan yangında 5 kişi yaralandı, 3 hayvan telef oldu
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        Isparta'nın Gelendost ilçesinde besihanede çıkan yangında 5 kişi yaralandı, 3 hayvan telef oldu.

        Selçuklu Mahallesi Sıvan mevkisinde, R.G'ye ait besihanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        Yangına müdahale eden 5 kişi yaralandı, 1 inek ve 2 buzağı ise telef oldu.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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