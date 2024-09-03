Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Milli Savunma Bakanı Güler, Isparta'da askeri birlikleri ziyaret etti

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Isparta'daki askeri birliklere ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 14:59 Güncelleme: 03.09.2024 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Savunma Bakanı Güler, Isparta'da askeri birlikleri ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Isparta'daki askeri birliklere ziyarette bulundu.

        Bakan Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Isparta'ya geldi.

        Güler'i, Süleyman Demirel Havalimanı'nda, Isparta Valisi Aydın Baruş, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen karşıladı.

        Yaşar Güler ve beraberindekiler, daha sonra askeri birlikleri ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        6 kişinin ölümüne yol açan sürücüye tahliye!
        6 kişinin ölümüne yol açan sürücüye tahliye!
        Okul bahçesinde Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı
        Okul bahçesinde Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu
        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu
        TFF'ye 'yabancı' başvurusu!
        TFF'ye 'yabancı' başvurusu!
        Sanatçı Mehmet Güleryüz hayatını kaybetti
        Sanatçı Mehmet Güleryüz hayatını kaybetti
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Şüpheli ölüm
        Şüpheli ölüm
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Türkiye zenginler liginde!
        Türkiye zenginler liginde!

        Benzer Haberler

        Isparta'da 9 yaşındaki çocuk sergi açtı
        Isparta'da 9 yaşındaki çocuk sergi açtı
        Kardeş katili, daha önce de husumetlisini öldürmüş
        Kardeş katili, daha önce de husumetlisini öldürmüş
        Bakan Güler Isparta'da
        Bakan Güler Isparta'da
        35 yıldır gün doğumunda kerevit avlıyor
        35 yıldır gün doğumunda kerevit avlıyor
        Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde kurtarma tatbikatı yapıldı
        Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde kurtarma tatbikatı yapıldı
        Isparta'da besihanedeki yangında 3 hayvan öldü, dumandan etkilenen 5 kişi h...
        Isparta'da besihanedeki yangında 3 hayvan öldü, dumandan etkilenen 5 kişi h...