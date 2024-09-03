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        Isparta'da 9 yaşındaki çocuk sergi açtı

        Isparta'da 9 yaşındaki Nurgül Kaya, "Renkli Dünyalar Sergisi" adını verdiği ilk kişisel resim sergisini açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 15:29 Güncelleme: 03.09.2024 - 15:34
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        Isparta'da 9 yaşındaki çocuk sergi açtı
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        Isparta'da 9 yaşındaki Nurgül Kaya, "Renkli Dünyalar Sergisi" adını verdiği ilk kişisel resim sergisini açtı.

        Dördüncü sınıf öğrencisi Kaya, resim öğretmeni Hilal Uysal'ın desteğiyle hazırladığı çalışmaları, Ayanoğlu Halı Galerisi'nde ziyarete sundu.

        "Renkli Dünyalar Sergisi"nin açılışını, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen gerçekleştirdi.

        Başdeğirmen, yaptığı konuşmada, Nurgül Kaya'nın yaptığı resimlerle kendisini gururlandırdığını ifade etti. Kaya'nın ileride önemli bir ressam olabileceğini aktaran Başdeğirmen, "İnşallah daha da güzel çalışmaların açılışlarında birlikte olmak dileğiyle kendisini tebrik ediyorum." dedi.

        Kaya da sergiyi gezenlere resimleri hakkında bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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