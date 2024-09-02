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        Isparta'da av tüfeğiyle kardeşini öldürüp babasını yaralayan zanlı tutuklandı

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldürüp babasını yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 22:25 Güncelleme: 02.09.2024 - 22:25
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        Isparta'da av tüfeğiyle kardeşini öldürüp babasını yaralayan zanlı tutuklandı
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        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldürüp babasını yaralayan zanlı tutuklandı.

        Sücüllü köyünde dün meydana gelen olayda, tartıştığı kardeşi A.Ö'yü (43) av tüfeğiyle öldürüp, babası B.Ö'yü (73) yaralayan zanlı D.Ö'nün (45) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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