Isparta'da av tüfeğiyle kardeşini öldürüp babasını yaralayan zanlı tutuklandı
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldürüp babasını yaralayan zanlı tutuklandı.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldürüp babasını yaralayan zanlı tutuklandı.
Sücüllü köyünde dün meydana gelen olayda, tartıştığı kardeşi A.Ö'yü (43) av tüfeğiyle öldürüp, babası B.Ö'yü (73) yaralayan zanlı D.Ö'nün (45) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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