Isparta'da 55 yıllık 20 mirasçılı arazi paylaşımı problemi arabulucuyla çözüldü

YALÇIN ÇELEN - Isparta'da 55 yıllık 20 mirasçılı arazi paylaşımı sorunu arabuluculuk yöntemiyle kısa sürede çözüme kavuştu.

Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca köyünde yaşayan Pakize Tola 1969'da vefat edince, geriye kalan taşınmaz 20 mirasçı arasında 55 yılda paylaşılamadı.

Mirasçılar, taşınmazın paylaşılması için bir süre önce arabuluculuk merkezine başvuruda bulundu.

Yıllardır çözülemeyen sorun arabulucu avukat Hacer Yazgan'a tevdi edildi. Yazgan'ın, yurt içi ve yurt dışında bulunan tarafları, telekonferans sistemi ve yüz yüze görüştürmesiyle 3 haftada sonuca ulaşıldı.

Arabulucu avukat Hacer Yazgan, AA muhabirine, taşınmaz sorununun 1960'lı yıllara dayandığını söyledi. Uyuşmazlıkların yargıya intikal etmeden arabuluculuk yöntemiyle kısa sürede az masrafla çözüme kavuştuğunu, tarafların dostane bir şekilde haklarını aldığını ifade eden Yazgan, şunları kaydetti: "Taraflar arabulucuya başvurmadan önce her ne kadar kendi aralarında iletişim kurmaya çalışsa da başarılı olamamışlardı. Dosyadaki taraf sayısının çokluğu taraflardaki yaş ve sağlık sebepleri, tarafların farklı şehir ve ülkelerde yaşaması nedeniyle bu uyuşmazlık çözümsüz kalmıştı. Dosya tarafıma tevdi edildiğinde bir iletişim sağlayıcı olarak tarafların her biriyle iletişime geçtik. Kendilerine arabuluculuğun ne olduğunu konusunda bilgilendirmeler yaptım. Sistematik teknikler uygulayarak tüm tarafları bir araya getirdim. Onların rızaları doğrultusunda oluşturdukları bir fikirde oy birliği sağlanmasına katkıda bulundum."

- "3 hafta gibi kısa bir sürede bütün ortaklara ulaşıldı" Taraflardan Ali Enver Tola, uzun süredir uyuşmazlık yaşadıklarını belirterek, "Pek çok arsamızda üçüncü ve dördüncü şahıslarla ortaklığımız vardı. Uzun süredir dava açılması düşünülüyordu fakat bu süreçlerin çok uzun olması ve yüksek maliyetler doğurması neticesinde dava açılmamıştı. Kısa bir süre önce arabuluculuk makamına başvurduk. 3 hafta gibi kısa bir sürede bütün ortaklara ulaşıldı. Maliyetsiz bir şekilde uzlaşma sağlandı. Bu durumdan son derece mutlu olduk." ifadelerini kullandı.