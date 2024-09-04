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        Isparta'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

        Isparta'nın Aksu ilçesinde devrilen traktörün alında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 12:26 Güncelleme: 04.09.2024 - 12:43
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        Isparta'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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        Isparta'nın Aksu ilçesinde devrilen traktörün alında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Yılanlı köyünde park ettiği traktör hareket eden Durmuş Helhel (85), durdurmak için yeniden traktöre binmeye çalıştı.

        Kontrolü sağlayamayan Helhel, şarampole devrilen traktörün altında kaldı.

        İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne kaldırılan Helhel, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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