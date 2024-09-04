Isparta'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Sağlık ekiplerince Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne kaldırılan Helhel, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yılanlı köyünde park ettiği traktör hareket eden Durmuş Helhel (85), durdurmak için yeniden traktöre binmeye çalıştı.

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