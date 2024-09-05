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        Şehit Piyade Binbaşı Osman Ayan, memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat Bölgesi'nde, intikal faaliyeti sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın cenazesi, memleketi Isparta'nın Senirkent ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 15:08 Güncelleme: 05.09.2024 - 15:08
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        Şehit Piyade Binbaşı Osman Ayan, memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat Bölgesi'nde, intikal faaliyeti sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın cenazesi, memleketi Isparta'nın Senirkent ilçesinde toprağa verildi.

        Şehit Binbaşı Ayan için Gençali köy meydanında cenaze töreni düzenlendi.

        Cenaze namazı öncesinde, şehidin eşi Nazan, annesi Gülümser ve kardeşi Elif Ayan tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

        Gülümser ve Harun isimli 10 aylık ikiz çocukları olduğu öğrenilen şehit Ayan'ın naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, kortej eşliğinde götürüldüğü köy mezarlığına defnedildi.

        Cenaze törenine, şehidin yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, Isparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir Dağ Komando Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, İl Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Kahraman ile vatandaşlar katıldı.

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