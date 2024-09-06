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        Isparta'da sopayla darbedilen genç hayatını kaybetti

        Isparta'da sopayla darbedilmesi sonucu ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 15:45 Güncelleme: 06.09.2024 - 16:15
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        Isparta'da sopayla darbedilen genç hayatını kaybetti
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        Isparta'da sopayla darbedilmesi sonucu ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

        Kutlubey Mahallesi'nde O.G. (26) ile Ertuğrul Samed Cendere (25) arasında 2 Eylül'de tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.G'nin sopayla darbettiği Cendere yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı genç, sağlık ekibince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakemliğince tutuklandı. Kentte çiğ köftecilik yapan O.G'nin ifadesinde Cendere'nin çalışanlarına laf atması nedeniyle kavganın çıktığını ve kendisini savunmak için gencin kafasına sopayla vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.

        Hastanede yaşamını yitiren Cendere, kent merkezindeki Dere Mahallesi Mekke Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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