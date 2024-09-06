Isparta'da emeklinin maaşını çalan kapkaççıyı bankanın güvenlik görevlisi yakalattı

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, paranın bir kısmıyla uyuşturucu madde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gülkent Kavşağı'ndaki bir bankadan para çeken emeklinin poşetteki 71 bin 910 lirası kapkaç yöntemiyle çalındı.

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