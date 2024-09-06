Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da emeklinin maaşını çalan kapkaççıyı bankanın güvenlik görevlisi yakalattı

        Isparta'da bir emeklinin maaşını kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli, güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 20:51 Güncelleme: 06.09.2024 - 20:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da emeklinin maaşını çalan kapkaççıyı bankanın güvenlik görevlisi yakalattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta'da bir emeklinin maaşını kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli, güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Gülkent Kavşağı'ndaki bir bankadan para çeken emeklinin poşetteki 71 bin 910 lirası kapkaç yöntemiyle çalındı.

        Bankanın olaya şahit olan güvenlik görevlisi Y.E, durumu polise bildirdi.

        Çalışma başlatan ekipler, şüpheli E.A'yı 2 saat içinde yakaladı.

        Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, paranın bir kısmıyla uyuşturucu madde bulundu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ahmet Mahmut Ünlü'ye saldırı: 1 gözaltı
        Ahmet Mahmut Ünlü'ye saldırı: 1 gözaltı
        Milli sporcularımızdan Paris'te rekor!
        Milli sporcularımızdan Paris'te rekor!
        "Bu gurur senin Türkiye!"
        "Bu gurur senin Türkiye!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçları kime çekiyorsunuz?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçları kime çekiyorsunuz?
        Umut Ünlü bir kez daha paralimpik şampiyonu!
        Umut Ünlü bir kez daha paralimpik şampiyonu!
        İsrail yine okul vurdu
        İsrail yine okul vurdu
        İbrahim Bölükbaşı, Paralimpik şampiyonu!
        İbrahim Bölükbaşı, Paralimpik şampiyonu!
        'Bir plan hazırladım'
        'Bir plan hazırladım'
        Nazan Akın Güneş'ten bronz madalya!
        Nazan Akın Güneş'ten bronz madalya!
        İklim aktivistleri müze girişini kapattı
        İklim aktivistleri müze girişini kapattı
        Cedi Osman, Panathinaikos'ta!
        Cedi Osman, Panathinaikos'ta!
        Edirne'de otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı; mahalleli yolu kapattı
        Edirne'de otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı; mahalleli yolu kapattı
        Elon Musk çok tehlikeli
        Elon Musk çok tehlikeli
        Kasımpaşa'dan çifte transfer!
        Kasımpaşa'dan çifte transfer!
        NASA'ya göre Dünya'nın sonu ne zaman gelecek?
        NASA'ya göre Dünya'nın sonu ne zaman gelecek?
        Eşyaları sergilenecek
        Eşyaları sergilenecek
        Özel: Kasım 2025'te erken seçime gidelim
        Özel: Kasım 2025'te erken seçime gidelim
        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
        Merhaba...
        Merhaba...

        Benzer Haberler

        Bakan Mehmet Fatih Kacır, Isparta'da Sanayicilerle İstişare Toplantısı'nda...
        Bakan Mehmet Fatih Kacır, Isparta'da Sanayicilerle İstişare Toplantısı'nda...
        Isparta'da çıkan kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti
        Isparta'da çıkan kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Isparta'da konuştu:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Isparta'da konuştu:
        Bakan Kacır: TEKNOFEST yarışmalarında geleceğin Aziz Sancarları, Selçuk Bay...
        Bakan Kacır: TEKNOFEST yarışmalarında geleceğin Aziz Sancarları, Selçuk Bay...
        Elmada 'kalıntı' uyarısı; geçen yıl 47 üreticiye ceza uygulandı
        Elmada 'kalıntı' uyarısı; geçen yıl 47 üreticiye ceza uygulandı
        Isparta'da sopayla darbedilen genç hayatını kaybetti
        Isparta'da sopayla darbedilen genç hayatını kaybetti