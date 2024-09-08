Isparta'da 18 yaşındaki gencin bıçakla öldürülmesi olayının zanlısı tutuklandı

Sanayi Mahallesi'ndeki iş yerinde, dün Hasan Kabalak ile S.E.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olay sırasında S.E.A, Kabalak'ı sırtından bıçaklamıştı. Sağlık ekibince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kabalak, kurtarılamamış, şüpheli gözaltına alınmıştı.

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