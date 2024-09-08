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        Isparta'da 18 yaşındaki gencin bıçakla öldürülmesi olayının zanlısı tutuklandı

        Isparta'da 18 yaşındaki gencin çalıştığı iş yerinde çıkan kavgada sırtından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 15:50 Güncelleme: 08.09.2024 - 17:52
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        Isparta'da 18 yaşındaki gencin bıçakla öldürülmesi olayının zanlısı tutuklandı
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        Isparta'da 18 yaşındaki gencin çalıştığı iş yerinde çıkan kavgada sırtından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Cinayet zanlısı S.E.A. (21), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öldürülen Hasan Kabalak'ın (18) cenazesi, Isparta Şehir Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin arından Sav beldesine getirildi.

        Burada kılınan cenaze namazının ardından Kabak'ın cenazesi aile mezarlığına defnedildi.

        Cenaze törenine, Kabalak'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Sanayi Mahallesi'ndeki iş yerinde, dün Hasan Kabalak ile S.E.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olay sırasında S.E.A, Kabalak'ı sırtından bıçaklamıştı. Sağlık ekibince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kabalak, kurtarılamamış, şüpheli gözaltına alınmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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