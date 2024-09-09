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        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Büyükçaylı'nın naaşı memleketi Isparta'ya getirildi

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın cenazesi memleketi Isparta'ya getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 14:36 Güncelleme: 09.09.2024 - 14:36
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        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Büyükçaylı'nın naaşı memleketi Isparta'ya getirildi
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        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın cenazesi memleketi Isparta'ya getirildi.

        Şehit Büyükçaylı için Süleyman Demirel Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

        Askeri uçakla Isparta'ya getirilen Büyükçaylı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından cenaze aracına taşındı.

        Törene katılan şehidin annesi Ayşe, babası Osman Sacit ve kız kardeşi Gizem Büyükçaylı gözyaşı döktü.

        Dün doğum yapan şehidin eşi Gizem Büyükçaylı Isparta'ya getirilmedi.

        Karşılama törenine Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir Dağ Komando Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Antalya il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu ve şehidin yakınları katıldı.

        Şehidin cenazesinin ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehitliğe defnedileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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