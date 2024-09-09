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        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Büyükçaylı'nın cenazesi Isparta'da defnedildi

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın cenazesi, memleketi Isparta'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 17:58 Güncelleme: 09.09.2024 - 17:58
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        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Büyükçaylı'nın cenazesi Isparta'da defnedildi
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        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın cenazesi, memleketi Isparta'da toprağa verildi.

        Şehit Büyükçaylı'nın naaşı, Isparta Şehir Hastanesi morgundan alınarak, Ayazmana Mahallesi'ndeki ailesinin evine getirildi. Helallik alınmasının arından cenaze, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na götürüldü.

        Törende, şehidin annesi Ayşe, babası Osman Sacit ve kız kardeşi Gizem Büyükçaylı gözyaşı döktü.

        Şehit Büyükçaylı'nın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehitliğe defnedildi.

        Cenaze törenine, Vali Aydın Baruş, AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, CHP Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir Dağ Komando Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, aile yakınları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Öte yandan, dün eşi Orhan Burak Büyükçaylı'nın şehadet haberini aldıktan sonra fenalaşarak Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gizem Büyükçaylı ise sezaryenle erkek bebek dünyaya getirmişti. Hastanede tedavisi süren Büyükçaylı, eşinin cenaze törenine katılamadı.

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