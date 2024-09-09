Şehit Jandarma Uzman Çavuş Büyükçaylı'nın cenazesi Isparta'da defnedildi

Cenaze törenine, Vali Aydın Baruş, AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, CHP Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir Dağ Komando Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, aile yakınları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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