Şehit Piyade Uzman Çavuş Çapan'ın Isparta'daki eşine şehadet haberi verildi
Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın şehadet haberi Isparta'daki ailesine ulaştırıldı.
Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın şehadet haberi Isparta'daki ailesine ulaştırıldı.
Zafer Mahallesi'nde oturan Çapan'ın eşi Makbule Çapan'a şehadet haberi yetkililerce verildi.
Ailenin yaşadığı binaya Isparta Belediyesi ekiplerince Türk bayrağı asıldı ve bahçeye taziye çadırı kuruldu.
İki çocuk babası Çapan'ın cenazesi, yarın 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek törenin ardından Garnizon Şehitliği'ne defnedilecek.
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