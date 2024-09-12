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        Şehit Piyade Uzman Çavuş Çapan'ın Isparta'daki eşine şehadet haberi verildi

        Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın şehadet haberi Isparta'daki ailesine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 00:45 Güncelleme: 12.09.2024 - 00:45
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        Şehit Piyade Uzman Çavuş Çapan'ın Isparta'daki eşine şehadet haberi verildi
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        Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın şehadet haberi Isparta'daki ailesine ulaştırıldı.

        Zafer Mahallesi'nde oturan Çapan'ın eşi Makbule Çapan'a şehadet haberi yetkililerce verildi.

        Ailenin yaşadığı binaya Isparta Belediyesi ekiplerince Türk bayrağı asıldı ve bahçeye taziye çadırı kuruldu.

        İki çocuk babası Çapan'ın cenazesi, yarın 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek törenin ardından Garnizon Şehitliği'ne defnedilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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