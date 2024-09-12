Isparta'da çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı
Isparta'nın Gelendost ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Isparta'nın Gelendost ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Y.K'nin kullandığı 52 FP 863 plakalı otomobil, Madenli köyü mevkiindeki kavşakta D.A. idaresindeki 32 LN 318 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile 52 FP 863 plakalı otomobildeki E.K, N.K, B.K. ile V.K. yaralandı.
Gelendost Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan N.K. ve D.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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