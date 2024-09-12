Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Isparta'nın Gelendost ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 11:49 Güncelleme: 12.09.2024 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta'nın Gelendost ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

        Y.K'nin kullandığı 52 FP 863 plakalı otomobil, Madenli köyü mevkiindeki kavşakta D.A. idaresindeki 32 LN 318 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile 52 FP 863 plakalı otomobildeki E.K, N.K, B.K. ile V.K. yaralandı.

        Gelendost Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan N.K. ve D.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şaşırtan olay! Avukat 30 bin hapla yakalandı!
        Şaşırtan olay! Avukat 30 bin hapla yakalandı!
        Bakan Bolat'tan ev sahipleri ve emlakçılara uyarı
        Bakan Bolat'tan ev sahipleri ve emlakçılara uyarı
        Eşinin fotoğraflarıyla 'şantaj' iddiası kanlı bitti!
        Eşinin fotoğraflarıyla 'şantaj' iddiası kanlı bitti!
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"
        Zalewski tamam sıra Roma'da!
        Zalewski tamam sıra Roma'da!
        Yakınını öldürüp tarlaya gömdü! Soranlara "Hacca gitti" dedi!
        Yakınını öldürüp tarlaya gömdü! Soranlara "Hacca gitti" dedi!
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi
        Biden Trump şapkası taktı
        Biden Trump şapkası taktı
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        İntihardan kurtardı
        İntihardan kurtardı
        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"

        Benzer Haberler

        Şehit Piyade Uzman Çavuş Çapan'ın Isparta'daki eşine şehadet haberi verildi
        Şehit Piyade Uzman Çavuş Çapan'ın Isparta'daki eşine şehadet haberi verildi
        Almanya'dan yumurtasını getirttiği süs tavuğuyla Türkiye'de şampiyon oldu
        Almanya'dan yumurtasını getirttiği süs tavuğuyla Türkiye'de şampiyon oldu
        El emeği yorgan unutuldu, yorgancılık teknolojiye yenildi
        El emeği yorgan unutuldu, yorgancılık teknolojiye yenildi
        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Büyükçaylı'nın cenazesi Isparta'da defnedildi
        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Büyükçaylı'nın cenazesi Isparta'da defnedildi
        Ispartalı şehidin adı, dün doğan oğluna verildi
        Ispartalı şehidin adı, dün doğan oğluna verildi
        Şehit Büyükçaylı'nın cenazesi, memleketi Isparta'ya getirildi
        Şehit Büyükçaylı'nın cenazesi, memleketi Isparta'ya getirildi