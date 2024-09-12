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        Şehit Piyade Uzman Çavuş Çapan'ın naaşı Isparta'ya getirildi

        Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın cenazesi Isparta'ya getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 12:54 Güncelleme: 12.09.2024 - 13:15
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        Şehit Piyade Uzman Çavuş Çapan'ın naaşı Isparta'ya getirildi
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        Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın cenazesi Isparta'ya getirildi.

        Şehit Çapan için Süleyman Demirel Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

        Askeri uçakla Isparta'ya getirilen Çapan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangasınca cenaze nakil aracına taşındı.

        Törende, şehidin annesi Döndü, eşi Makbule Çapan gözyaşı döktü.

        Şehidin cenazesinin ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından şehitliğe defnedileceği belirtildi.

        Karşılama törenine Isparta Valisi Aydın Baruş, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Merdin Kışkan, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak, Eğirdir Dağ Komando Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ve şehidin yakınları katıldı.

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        Galeri
        Galeri

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