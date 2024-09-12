Şehit Piyade Uzman Çavuş Çapan'ın cenazesi memleketi Isparta'da defnedildi

Cenaze törenine, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Vali Aydın Baruş, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaş, AK Parti Isparta milletvekillileri Osman Zabun, Mehmet Uğur Gökgöz, CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir Dağ Komando Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ile aile yakınları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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