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        Isparta'da evde çıkan yangında anne ile iki çocuğu yaralandı

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde evde çıkan yangında anne ile iki çocuğu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 21:07 Güncelleme: 15.09.2024 - 21:07
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        Isparta'da evde çıkan yangında anne ile iki çocuğu yaralandı
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        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde evde çıkan yangında anne ile iki çocuğu yaralandı.

        Çadır Mahallesi'nde Selvinaz Ergin'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangında anne Selvinaz ile çocukları Yiğit Musa ve Poyraz Ergin yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Musa Gülsoy’un evine de sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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