Isparta'da evde çıkan yangında anne ile iki çocuğu yaralandı

Yangında anne Selvinaz ile çocukları Yiğit Musa ve Poyraz Ergin yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çadır Mahallesi'nde Selvinaz Ergin'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde evde çıkan yangında anne ile iki çocuğu yaralandı.

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