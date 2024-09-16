Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, aralarında polis memurunun da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 17:12 Güncelleme: 16.09.2024 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, aralarında polis memurunun da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

        Mustafa S'nin kullandığı 32 KGR 919 plakalı otomobil, Isparta-Keçiborlu kara yolunda önce Orman Bölge Müdürlüğüne ait Erkan K'nin yönetimindeki 32 ABN 287 plakalı otomobile, ardından seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen başka bir otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Erkan K'nin kullandığı otomobil, radar uygulaması yapan polis memuru M. A. idaresindeki otomobile çarptı.

        Kazada, araçlardaki aralarında polis memurunun da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Keçiborlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski milli kürekçiyi öldüren kazada "tam kusurlu" sürücü serbest
        Eski milli kürekçiyi öldüren kazada "tam kusurlu" sürücü serbest
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Hatice'nin katilinden "Pes" dedirten savunma!
        Hatice'nin katilinden "Pes" dedirten savunma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        "Bunun adı beceriksizlik"
        "Bunun adı beceriksizlik"
        Taylor Swift atışması
        Taylor Swift atışması
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar

        Benzer Haberler

        Isparta'da evde çıkan yangında anne ile iki çocuğu yaralandı
        Isparta'da evde çıkan yangında anne ile iki çocuğu yaralandı
        Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Güçlü, kurumları ziyaret etti
        Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Güçlü, kurumları ziyaret etti
        Şehit Piyade Uzman Çavuş Çapan son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Piyade Uzman Çavuş Çapan son yolculuğuna uğurlandı
        Şehidin kız kardeşi: Yanına koysalar olmaz mı, sessizce otururum
        Şehidin kız kardeşi: Yanına koysalar olmaz mı, sessizce otururum
        Şehit Piyade Uzman Çavuş Çapan'ın cenazesi memleketi Isparta'da defnedildi
        Şehit Piyade Uzman Çavuş Çapan'ın cenazesi memleketi Isparta'da defnedildi
        Şehit Piyade Uzman Çavuş Çapan'ın naaşı Isparta'ya getirildi
        Şehit Piyade Uzman Çavuş Çapan'ın naaşı Isparta'ya getirildi