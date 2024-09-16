Isparta'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Mustafa S'nin kullandığı 32 KGR 919 plakalı otomobil, Isparta-Keçiborlu kara yolunda önce Orman Bölge Müdürlüğüne ait Erkan K'nin yönetimindeki 32 ABN 287 plakalı otomobile, ardından seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen başka bir otomobile çarptı.

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