Isparta'da kediye tekme atan kişi gözaltına alındı

Cumhuriyet savcılığının talimatıyla kediye eziyet eden B.Y'nin yakalandığı bilgisi verilen açıklamada, şüpheli hakkında gerekli adli ve idari işlemlere başlandığı kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında bir kedinin tekmelendiği görüntünün paylaşılması üzerine emniyet ekiplerinin inceleme başlattığı belirtildi.

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