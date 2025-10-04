Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da Akkoca Camisi 60 yıl sonra yeniden ibadete açıldı

        Isparta'nın Atabey ilçesinde tarihi Akkoca Camisi, 60 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 11:25 Güncelleme: 04.10.2025 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da Akkoca Camisi 60 yıl sonra yeniden ibadete açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Isparta'nın Atabey ilçesinde tarihi Akkoca Camisi, 60 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı.

        İlçede 1914 yılında meydana gelen depremde hasar alan camiden, 1965'e kadar ezan sesi yükseldi. 1965'te tamamen kullanılamaz hale geldiği için boşaltılan cami, Atabey İlçe Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle yeniden yapıldı.

        Akkoca Mahallesi'nde kesme taş işçiliği ve dönemin mimarisiyle 1204-1205 yıllarında inşa edildiği değerlendirilen cami, törenle hizmete açıldı.

        Atabey Kaymakamı Selami Işık, Belediye Başkanı Serdar Pehlivan, İlçe Müftüsü Mehmet Çetin ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla camide namaz kılındı.

        İlçe Belediye Başkanı Pehlivan, caminin onarımına belediye ve vatandaşların katkı sağladığını belirterek, caminin çevre düzenlemesini de yapacaklarını söyledi.

        Onaç Mahallesi Muhtarı Ali İhsan Taş, deprem sonrası caminin uzun yıllar kullanılmadığını dile getirerek, "60 yıl sonra yeniden ezan okutarak namaz kılmak bizlere nasip oldu. Çok duyguluyum." diye konuştu.

        Tarih öğretmeni Necdet Yılmaz da caminin el birliğiyle daha güzel günler göreceğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Isparta'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Isparta'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        2 otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
        2 otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
        Maskeli şüpheli 4 aracı kundakladı, alevler eve sıçramadan söndürüldü
        Maskeli şüpheli 4 aracı kundakladı, alevler eve sıçramadan söndürüldü
        Isparta'da park halindeki araçlar kundaklandı
        Isparta'da park halindeki araçlar kundaklandı
        Ispartalı öğrenciler, SASMO Olimpiyatlarında büyük başarı elde etti
        Ispartalı öğrenciler, SASMO Olimpiyatlarında büyük başarı elde etti
        Eğirdir'de yaşlı çoban yol kenarında ölü bulundu
        Eğirdir'de yaşlı çoban yol kenarında ölü bulundu