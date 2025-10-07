Habertürk
        Isparta'da "Bir Vicdan Köprüsü: Gazze" programı düzenlendi

        Isparta'da "Bir Vicdan Köprüsü: Gazze" programı düzenlendi

        Süleyman Demirel Üniversitesince İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla "Bir Vicdan Köprüsü: Gazze" adlı program gerçekleştirildi.

        Giriş: 07.10.2025 - 21:52 Güncelleme: 07.10.2025 - 22:04
        Isparta'da "Bir Vicdan Köprüsü: Gazze" programı düzenlendi
        Rektör Prof. Dr. Mehmet Saltan, açılışta yaptığı konuşmada, Gazze'de sivillere yönelik iki yıldır devam eden saldırıların insanlığın ortak vicdanını derinden sarstığını söyledi.

        Yaşananların kuşatmayı ve ablukayı ağırlaştıran bir zulüm düzenine dönüştüğünü ifade eden Saltan, "Gazze'de yaşanan trajedi artık sadece bir bölgesel mesele değil insanlığın onurunu zedeleyen sistematik bir şiddet politikasıdır." diye konuştu.

        Saltan, Küresel Sumud Filosu'nun insanlığın vicdanını harekete geçiren dayanışma girişimlerinden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu filo, Filistin halkının iradesini, onurlu direnişini ve insanlığın ortak vicdanını temsil etmektedir. İki yıldır devam eden sistematik saldırılara karşı Sumud Filosu, dünyanın sessiz kalmadığını zulmün karşısında hala adalet için çarpan kalplerin var olduğunu göstermektedir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı üzere İsrail'in zulmüne ve devlet terörüne karşı verilecek en güçlü yanıt, mazlumların yanında kararlılıkla durmaktır."

        Program kapsamında, üniversite kampüsünde iki yerleşkeyi birbirine bağlayan ve "Gazze Köprüsü" adı verilen köprüye, Anadolu Ajansının

