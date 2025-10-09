Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Eczacılar Odası yönetiminden Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'e ziyaret

        Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 15. Bölge Isparta Eczacılar Odasının yeni yönetimini makamında ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 16:48 Güncelleme: 09.10.2025 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eczacılar Odası yönetiminden Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'e ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 15. Bölge Isparta Eczacılar Odasının yeni yönetimini makamında ağırladı.

        Başdeğirmen, insan sağlığında hastanelerin yanı sıra eczacıların da büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

        15. Bölge Isparta Eczacı Odası Başkanı Mustafa Güreşir ise Isparta Belediyesi ile işbirliği içinde çalıştıklarını ifade etti. 44. dönem eczacılık çalışmaları adına 21 Eylül’de göreve geldiklerini anlatan Başdeğirmen, "Bugün değerli Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etmek ve Isparta’da yapabileceğimiz, Isparta halkına sunabileceğimiz ne gibi hizmetler var, onların bizden beklentilerini konuşmak üzere geldik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        9 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        9 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        Boşanmayı doğruladı
        Boşanmayı doğruladı
        Yaşlı sürücü, gişelerde beton bariyere çarptı!
        Yaşlı sürücü, gişelerde beton bariyere çarptı!
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum

        Benzer Haberler

        Isparta'da "Sürdürülebilir Meyve-Bağ Fidancılığı Çalıştayı" düzenlendi
        Isparta'da "Sürdürülebilir Meyve-Bağ Fidancılığı Çalıştayı" düzenlendi
        Isparta'da "Bir Vicdan Köprüsü: Gazze" programı düzenlendi
        Isparta'da "Bir Vicdan Köprüsü: Gazze" programı düzenlendi
        Isparta'da Akkoca Camisi 60 yıl sonra yeniden ibadete açıldı
        Isparta'da Akkoca Camisi 60 yıl sonra yeniden ibadete açıldı
        Isparta'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Isparta'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        2 otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
        2 otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
        Maskeli şüpheli 4 aracı kundakladı, alevler eve sıçramadan söndürüldü
        Maskeli şüpheli 4 aracı kundakladı, alevler eve sıçramadan söndürüldü