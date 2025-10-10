Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Eğirdir'de "Filistin'e Destek Yürüyüşü" düzenlendi

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde "Filistin'e Destek Yürüyüşü" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 17:13 Güncelleme: 10.10.2025 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eğirdir'de "Filistin'e Destek Yürüyüşü" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde "Filistin'e Destek Yürüyüşü" düzenlendi.

        Kaymakam Ömer Çimşit, İlçe Belediye Başkanı Mustafa Özer, ilçe protokolü, kamu kurumlarının müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş, ellerinde Filistin bayraklarıyla Hızırbey Camisi'nde toplandı.

        "Özgür Filistin", "Filistin'e destek" yazılı pankartlar açan katılımcılar, sloganlar atarak Eğirdir Limanı'na kadar yürüdü.

        Eğirdir Belediye Başkanı Özer, yaptığı konuşmada, Filistin halkına yönelik dayanışmanın süreceğini belirterek, nerede bir Müslümana karşı vahşet, zalimlik varsa her zaman karşılarında dimdik duracaklarını ifade etti.

        Filistin'in hep özgür kalacağını vurgulayan Özer, "Bu ateşkesin ilan edilmesinde diplomatik olarak profesyonelce yürütülen süreç için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. İnşallah biz ateşkesle yetinmeyip Gazze’ye, Kudüs’e, Mescid-i Aksa’ya, kısacası tüm Filistin’e özgürlük diyoruz. Başta Filistin olmak üzere Myanmar, Arakan, Doğu Türkistan ve dünyanın neresinde vahşet varsa, herkesi dualarda buluşmaya ve mazlumlara destek olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        Gazze'ye dönüş başladı
        Gazze'ye dönüş başladı
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        Katil motosikletle geldi, pencereden ateş etti!
        Katil motosikletle geldi, pencereden ateş etti!
        Ara transfere Sergen Yalçın imzası!
        Ara transfere Sergen Yalçın imzası!
        Ateşkesin detayları belli oldu
        Ateşkesin detayları belli oldu
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Kansere yakalandım"
        "Kansere yakalandım"

        Benzer Haberler

        Eczacılar Odası yönetiminden Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'e ziyaret
        Eczacılar Odası yönetiminden Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'e ziyaret
        Isparta'da "Sürdürülebilir Meyve-Bağ Fidancılığı Çalıştayı" düzenlendi
        Isparta'da "Sürdürülebilir Meyve-Bağ Fidancılığı Çalıştayı" düzenlendi
        Isparta'da "Bir Vicdan Köprüsü: Gazze" programı düzenlendi
        Isparta'da "Bir Vicdan Köprüsü: Gazze" programı düzenlendi
        Isparta'da Akkoca Camisi 60 yıl sonra yeniden ibadete açıldı
        Isparta'da Akkoca Camisi 60 yıl sonra yeniden ibadete açıldı
        Isparta'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Isparta'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        2 otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
        2 otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı