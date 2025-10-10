Eğirdir'de "Filistin'e Destek Yürüyüşü" düzenlendi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde "Filistin'e Destek Yürüyüşü" düzenlendi.

Kaymakam Ömer Çimşit, İlçe Belediye Başkanı Mustafa Özer, ilçe protokolü, kamu kurumlarının müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş, ellerinde Filistin bayraklarıyla Hızırbey Camisi'nde toplandı.

"Özgür Filistin", "Filistin'e destek" yazılı pankartlar açan katılımcılar, sloganlar atarak Eğirdir Limanı'na kadar yürüdü.

Eğirdir Belediye Başkanı Özer, yaptığı konuşmada, Filistin halkına yönelik dayanışmanın süreceğini belirterek, nerede bir Müslümana karşı vahşet, zalimlik varsa her zaman karşılarında dimdik duracaklarını ifade etti.

Filistin'in hep özgür kalacağını vurgulayan Özer, "Bu ateşkesin ilan edilmesinde diplomatik olarak profesyonelce yürütülen süreç için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. İnşallah biz ateşkesle yetinmeyip Gazze’ye, Kudüs’e, Mescid-i Aksa’ya, kısacası tüm Filistin’e özgürlük diyoruz. Başta Filistin olmak üzere Myanmar, Arakan, Doğu Türkistan ve dünyanın neresinde vahşet varsa, herkesi dualarda buluşmaya ve mazlumlara destek olmaya davet ediyorum." diye konuştu.