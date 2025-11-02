Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da otobüs şoförü olan kadın çocukluk hayalini gerçekleştirdi

        Isparta'da yaşayan 4 çocuk annesi Sevda Gündüz, çocukluk hayalini gerçekleştirerek halk otobüsü kullanmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 11:27 Güncelleme: 02.11.2025 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da otobüs şoförü olan kadın çocukluk hayalini gerçekleştirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Isparta'da yaşayan 4 çocuk annesi Sevda Gündüz, çocukluk hayalini gerçekleştirerek halk otobüsü kullanmaya başladı.

        Antalya'da bir turizm şirketinde çalışırken Isparta'ya taşınan 45 yaşındaki Gündüz, küçük yaşlardan itibaren ilgi duyduğu otobüs şoförlüğü yapmaya karar verdi.

        Gerekli belgeleri aldıktan sonra ilk adımı atarak halk otobüsü kullanmaya başlayan Gündüz, vatandaşların kendisine gösterdiği ilgi ve güvenden de mutluluk duyuyor.

        Gündüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

        Küçük yaşlardan itibaren araba kullandığını ifade eden Gündüz, "Direksiyon başında kendimi çok iyi hissediyorum. Strese girdiğimde direksiyon başına geçmek bana her zaman ilaç gibi geliyor. Artık kendimi bir aşçı olarak değil şoför olarak tanımlıyorum." dedi.

        Ispartalıların otobüsün şoför koltuğunda bir kadını görünce çok güzel tepkiler verdiğini anlatan Gündüz, "Beni görünce çok mutlu oluyorlar. Her yolcuyu güler yüzle karşılıyorum. Otobüs adeta bir sohbet ortamına dönüşüyor." diye konuştu.

        Kendisi gibi hayal kuran ancak cesaret edemeyen kadınlara da örnek olduğunu dile getiren Gündüz, erkeklerden bir farkları olmadığını, inandıktan ve çabaladıktan sonra kadınların her şeyi başarabileceğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boğaz'da panik!
        Boğaz'da panik!
        İşte İngiliz Kemal!
        İşte İngiliz Kemal!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu

        Benzer Haberler

        Isparta'da "Köklerden Geleceğe Kültürel Değerlerimiz" sergisi açıldı
        Isparta'da "Köklerden Geleceğe Kültürel Değerlerimiz" sergisi açıldı
        Isparta'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
        Isparta'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
        Isparta'nın geleneksel "Yalvaç hamursuz ekmeği" coğrafi tescil aldı
        Isparta'nın geleneksel "Yalvaç hamursuz ekmeği" coğrafi tescil aldı
        Isparta'da otobüs şoförünün yolda bulduğu yaralı köpeği veterinere ulaştırm...
        Isparta'da otobüs şoförünün yolda bulduğu yaralı köpeği veterinere ulaştırm...
        Isparta'da kurtların saldırısında 4 küçükbaş hayvan telef oldu
        Isparta'da kurtların saldırısında 4 küçükbaş hayvan telef oldu
        Okul başkanı Ahmet, seçim vaadini yerine getirip, milletvekilleri ile öğren...
        Okul başkanı Ahmet, seçim vaadini yerine getirip, milletvekilleri ile öğren...