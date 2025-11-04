Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'nın Deregümü köyündeki domates seralarında hasat sezonu uzadı

        YALÇIN ÇELEN - Isparta'da merkeze bağlı 2 bin 112 nüfuslu Deregümü köyünde 18 yıl önce alternatif ürün olarak seralarda yetiştirilmeye başlanan domateste havaların sıcak gitmesi hasat sezonunu uzattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 12:57 Güncelleme: 04.11.2025 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'nın Deregümü köyündeki domates seralarında hasat sezonu uzadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        YALÇIN ÇELEN - Isparta'da merkeze bağlı 2 bin 112 nüfuslu Deregümü köyünde 18 yıl önce alternatif ürün olarak seralarda yetiştirilmeye başlanan domateste havaların sıcak gitmesi hasat sezonunu uzattı.

        Gül, kiraz, lavanta, kayısı ve elma üretimiyle önemli tarımsal faaliyetin yürütüldüğü Isparta'da, merkeze bağlı Deregümü köyünde 2007 yılında domates yetiştirilmeye başlandı.

        Çiftçiler, köylerindeki gül ve üzüm bağlarına alternatif olan domates için 1500 dönüm alanda sera kurdu. Karanfil de yetiştiren köylüler kısa sürede seracılıkta yüksek verime ulaştı. Seralarda çalışacak işçi ihtiyacının ortaya çıkmasıyla köy göç almaya da başladı.

        Bölgedeki seralarda üretilen domatesler yaygın olarak iç piyasada alıcı bulurken üretimin yaklaşık yüzde 20'si ise Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve bazı Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

        - "Çiftçimizin yüzü güldü"

        Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, AA muhabirine, domates hasadının tamamlanmaya yakın olduğunu söyledi.

        Sorunsuz bir sezonun geçtiğini belirten Selçuk, "Ankara, İstanbul, İzmir, Konya ve Trabzon gibi illerimize Deregümü domatesi gidiyor. Yurt dışında da birçok ülkeden alıcı buluyor." dedi.

        Eylül ayının son dönemlerine doğru zirai don tehlikesinin olduğunu belirten Selçuk, "Bu tehlikeyi bu yıl atlattık. Zirai don tehlikesinin atlatılmasıyla sezonumuz yaklaşık 1,5 ay uzadı. Çiftçimizin yüzü güldü. Seralarda yeşil olan domateslerimiz de turşuluk olarak değerlendiriliyor, başka illerimizden bu domatesler alıcı buluyor." ifadelerini kullandı.

        Deregümü köyü muhtarı Gökhan Toprakçı da 1500 dönüm alanda kurulan seralarda dönüm başına yaklaşık 15 ton domates elde edildiğini anlattı.

        Toprakçı, "Köyümüz, 2 bin 112 nüfusu ile Isparta'nın en büyük köyüdür. Bu rakam yazın domatesin ve karanfilin başladığı zamanlarda 4 bine kadar çıkabiliyor." diye konuştu.

        Deregümü'nün ikliminin alternatif tarım ürünlerine elverişli olduğuna dikkati çeken Toprakçı, köydeki çiftçilerin başarı hikayesinin ve istihdama katkısının örnek nitelikte olduğunu dile getirdi.

        - Yeşil kalan domatesler turşuluk oluyor

        Üretici Yavuz Çelim de köyde nisan ve mayıs aylarında fide dikimi yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Mevsimsel olarak zirai don tehlikesini atlattığımız zaman bizim sezonumuz yaklaşık 1,5 ay uzuyor. Sezonun uzaması bize artı kazanç getiriyor. En azından bitkinin üstünde olan ürünlerin bir kısmını daha hasat etme imkanı buluyoruz. Son kalan ürünleri topladıktan sonra yeşil kalan ürünleri de turşuluk olarak verebiliyoruz. Bazı büyük şehirler yeşil domates talebinde bulunuyor. Bu domateslerin fiyatı kırmızı domates kadar yüksek olmasa da bizim için ekstra bir girdi oluyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İhracatta ekim rekoru
        İhracatta ekim rekoru
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Motosiklet sürücü ve yolcularına koruyucu eldiven şartı
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Motosiklet sürücü ve yolcularına koruyucu eldiven şartı
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?

        Benzer Haberler

        Dünyadaki tek kasnak meşesi ormanına izinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyadaki tek kasnak meşesi ormanına izinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen Bursa'daki hemşehrileriyle buluştu
        Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen Bursa'daki hemşehrileriyle buluştu
        8 aylık oğlunu da alıp kaybolan eski eşine 'dön' çağrısı yaptı
        8 aylık oğlunu da alıp kaybolan eski eşine 'dön' çağrısı yaptı
        Isparta'da otobüs şoförü olan kadın çocukluk hayalini gerçekleştirdi
        Isparta'da otobüs şoförü olan kadın çocukluk hayalini gerçekleştirdi
        Isparta'da "Köklerden Geleceğe Kültürel Değerlerimiz" sergisi açıldı
        Isparta'da "Köklerden Geleceğe Kültürel Değerlerimiz" sergisi açıldı
        Isparta'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
        Isparta'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı