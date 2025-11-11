Habertürk
        Isparta Haberleri

        Isparta'da eli banyo giderine sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı

        Isparta'da eli banyo giderine sıkışan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 19:48 Güncelleme: 11.11.2025 - 19:48
        Isparta'da eli banyo giderine sıkışan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Mert K'nin eli, kaldığı yurdun banyosunda gider kısmına sıkıştı.

        Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, çalışma sonucu Mert K'nin elini sıkıştığı yerden çıkardı.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Mert K'nin durumunun iyi olduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

