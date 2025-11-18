Habertürk
        Isparta elması soğuk hava depolarında korunuyor

        Isparta elması soğuk hava depolarında korunuyor

        YALÇIN ÇELEN / İSMAİL KUZ - Isparta'da bulunan 118 soğuk hava deposu, hasat edilen elmaların korunarak yıl boyunca iç ve dış pazarlara satılmasını sağlıyor.

        Giriş: 18.11.2025 - 12:41 Güncelleme: 18.11.2025 - 12:41
        YALÇIN ÇELEN / İSMAİL KUZ - Isparta'da bulunan 118 soğuk hava deposu, hasat edilen elmaların korunarak yıl boyunca iç ve dış pazarlara satılmasını sağlıyor.

        Türkiye'de elma üretiminde ilk sırada yer alan Isparta'da başta Eğirdir, Gelendost, Yalvaç, Senirkent olmak üzere yaklaşık 215 bin dekar alanda elma yetiştiriciliği yapılıyor.

        Starking, golden, gransimit cinsi ağırlıklı olmak üzere 50 çeşit elma üretilen kentte, ürünün korunması için soğuk hava depoları büyük önem taşıyor.

        Eğirdir ve Gelendost ilçelerinde yoğunlaşan soğuk hava depoları, özellikle bu bölgede toplanan elmaların ömrünü uzatarak yılın farklı dönemlerinde satışa sunulmasına imkan sağlıyor.

        Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, AA muhabirine, Isparta'nın Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden biri olduğunu söyledi.

        Isparta'nın gül, elma, lavanta ve barbunya üretiminde Türkiye'de birinci sırada yer aldığını belirten Selçuk, "Geçen yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin ton elma rekoltesi olmuştu. Bu yıl ise don ve dolu hadiselerinden dolayı bu rekolte 800 bin ton civarına geriledi. Elma hasadımız bitti, olumsuzluklara rağmen bereketli bir sezon geçti." dedi.

        Elmanın dalından koparıldıktan sonra 5 saat içinde soğuk hava deposuna girmesi gerektiğine dikkati çeken Selçuk, "Elma bir ya da iki gün sonra soğuk hava deposuna girerse üründe kabarma olur. 11 ve 12'nci aylarda paketlenen elmalar birinci ve ikinci sınıf şeklinde tasnif oluyor. Düşük kalitedeki elmalar meyve suyu fabrikalarına gönderiliyor. Soğuk hava depolarında muhafaza edilen ürünler yurt içi ve dışı piyasada alıcı buluyor." diye konuştu.

        Kentin soğuk hava deposu konusunda da ileri seviyedeki iller arasında olduğunu anlatan Selçuk, "İl genelinde 118 soğuk hava deposu tesisimiz mevcut. Soğuk hava depolarımızın toplam 513 bin ton kapasitesi var. Bunun yanı sıra 56 paketleme tesisimiz de hizmet veriyor. Bu tesislerde çok sayıda işçi istihdam ediliyor." dedi

        - Tesislerde ürünler hem paketlenip hem de saklanıyor

        Üretici Nagehan Ersan da depolarının kapasitesinin 3 bin ton olduğunu ifade etti.

        Deponun bin tonluk kısmının normal soğutma, 2 bin tonluk bölümünün ise atmosferli soğuk hava deposu olduğunu dile getiren Ersan, "Şu sıralar depomuzda sadece elma paketlemesi gerçekleştiriliyor, depomuz farklı meyvelerin korunması ve paketlenmesi için de uygun." diye konuştu.

        Soğuk hava depolarının üreticiye sağladığı avantajlara değinen Ersan, şunları söyledi:

        "Elmalar koparıldığı ilk gün tesise getiriliyor. Depoda 18 bant var. Bu bantlarda seçilen elmalar büyüklüklerine ve yapısına göre ayrılıyor. Daha sonra soğuk odalara konuluyor. İhracata yönelik ürünlerimizi atmosferli soğuk hava depomuza koyuyoruz. Bu da elmanın ömrünü 10-12 aya kadar uzatabiliyor. Atmosferli soğuk hava deposu sayesinde ilk günkü gibi tüketicinin sofrasına gidiyor."

        Özellikle Eğirdir elmasının talep gördüğünü aktaran Ersan, "Eğirdir elması dünya ve Avrupa'da bir numara çünkü iki dağ arasında yapıyoruz üretimimizi. Bu ayrı bir iklim katıyor toprağa, bu sayede elmanın sertliği ve farklı bir aroması var." ifadelerini kullandı.

