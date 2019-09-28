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Isparta'da raketler il birinciliği için yarışıyor Isparta'da masa tenisi heyecanı başladı

İHA

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Masa Tenisi Isparta Temsilciliği işbirliğinde ferdi minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler il birinciliği müsabakaları düzenlendi. Isparta Işıkkent Spor Salonunda düzenlenen müsabakalarda, 2 gün boyunca toplam 150 sporcu mücadele edecek. Müsabakalarda 15 hakem görev alırken, 150 sporcu arasında derece alanlar kategorilerine göre Milli Takım Havuzu kadrosunda yer alacak.

Isparta'da raketler il birinciliği için yarışıyor Isparta'da masa tenisi heyecanı başladı

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Masa Tenisi Isparta Temsilciliği işbirliğinde ferdi minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler il birinciliği müsabakaları düzenlendi. Isparta Işıkkent Spor Salonunda düzenlenen müsabakalarda, 2 gün boyunca toplam 150 sporcu mücadele edecek. Müsabakalarda 15 hakem görev alırken, 150 sporcu arasında derece alanlar kategorilerine göre Milli Takım Havuzu kadrosunda yer alacak.

Bulut: "Sporda aile desteği çok önemli"
Isparta Masa Tenisi İl Temsilcisi Hakan Bulut, yeni sezonun ilk müsabakalarına başladıklarını Ferdi Masa Tenisi Yarışmalarının 2 gün süreceğini bildirdi.
Yıl içerisinde okul ve kulüp müsabakalarında da düzenleneceğini ve Isparta olarak Türkiye Finallerine ev sahipliği yapabilecek durumda bir konuma sahip olduklarını aktaran Bulut, “Masa tenisinde altyapıda şu an da iyi durumdayız. Daha da iyi olacağımıza inanıyorum. ISPARTES, Bölgespor ve Isparta Genç Hareket Kulübündeki sporcularımız şu an milli takım kadrolarında yer alıyor. Masa tenisi devamlılık isteyen bir spor. Masa tenisi disiplin gerektirir. ISPARTES’li sporcularımız haftanın 6 günü antrenman yapıyorlar. Ayrıca salon konusunda zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Salon talebimizi olumlu yanıt veren Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı’ya ve Spor Bilimleri Öğretim Üyesi Masa Tenisi Antrenörü Olcay Salici’yi de sporcularımız adına teşekkür ederiz. Şunu da belirtmek isterim masa tenisinde velilerimiz ilgisi bizleri mutlu ediyor. Sporda aile desteği çok önemli” dedi.

ISPARTA

29 Eylül 2019 Pazar

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