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6 ayda 5´inci muhtar görevde, seneye yine seçim olacak

DHA

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesine bağlı yaklaşık bin seçmeni bulunan Çetince köyünde, 6 ayda 4 muhtar değişti. Yeniden seçime hazırlanan köyün 5'inci muhtarı Mehmet Ali Almacı, "Seçime gideceğiz ama ben aday olmayacağım" dedi.

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesine bağlı yaklaşık bin seçmeni bulunan Çetince köyünde, 6 ayda 4 muhtar değişti. Yeniden seçime hazırlanan köyün 5'inci muhtarı Mehmet Ali Almacı, "Seçime gideceğiz ama ben aday olmayacağım" dedi.
Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyünde, 31 Mart 2019 yerel seçimlerin ardından muhtar olan Yahya Yürekli, 2 ay sonra muhtarlık yapamayacağını belirterek istifa etti. Yeniden seçime giden köy halkı, bu defa muhtar olarak Mehmet Ali Er'i seçti. Ancak Er'in sabıkasının olması nedeniyle mühür 2'nci sırada seçilen Selahattin Adıgüzel'e geçti. Adıgüzel'in köyde 6 ay olan zorunlu ikamet süresi bulunmadığı gerekçesiyle mazbata bu kez 3'üncü sırada bulunan Ayşe Adıgüzel'e verildi.
Köyde yaklaşık 2,5 ay görev yapan Ayşe Adıgüzel, köylülerden Ramazan Duyan (55) ile dini nikahlı eşi Asiye Aydoğmuş (35) arasında yaşanan tartışmanın ardından genç kadının haber vermesi üzerine eve gitti. Duyan burada, muhtar Ayşe Adıgüzel ile Asiye Aydoğmuş ve babası Orhan Aydoğmuş'u (55) vurarak öldürdü.
Bu olayın ardından yeniden muhtarsız kalan köye, Yalvaç Kaymakamlığı tarafından ikinci aza Mehmet Ali Almacı muhtar tayin edildi. Cinayetten 5 gün sonra muhtarlık mührünü alan Mehmet Ali Almacı da muhtarlığı uzun süre yapmayı düşünmediğini belirterek, seçim yapılmasını istedi. İçişleri Bakanlığı tarafından, muhtar sorunu yaşanan bölgelerle ilgili 2020 yılı Haziran ayında seçim kararı alındı. Çetince köyü önümüzdeki yıl yapılacak yeni seçime hazırlanıyor.
'ADAY OLMAYACAĞIM'
Muhtarlık görevi kaymakamlık tarafından verildiği için mecburen yaptığını dile getiren 5'inci muhtar Mehmet Ali Almacı, diğer köylerdeki vatandaşların diline düştüklerini söyledi. Yeni seçimde aday olmayacağını aktaran Almacı, "Espri konusu olduk. Komik bir durum. Köye muhtar dayanmıyor. Gelecek sene yeniden seçim var ama ben aday olmayacağım. 6 ayda 4 muhtar değişti. Köyümüzün sorunları ortada kaldı. Gelen gitti, hiçbir şey yapamadı" dedi.

ISPARTA

29 Eylül 2019 Pazar

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