Isparta’da polis, uzun yol sürücülerinin yorgun şekilde trafikte seyrederek kazalara neden olmasının önüne geçmek adına koyduğu tabela ile çay davetinde bulunuyor. Gelendost ilçesi yakınlarındaki tabelada ‘Yaşam için kısa bir mola. Sayın sürücüler, yorgunsanız çaya bekleriz’ ifadeleri yer alıyor.

Isparta Konya Karayolu üzerinde bulunan tabela ile yakın bölgedeki İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Gelendost Bölge Trafik Denetleme Amirliği’ne davet edilen tüm sürücülere, polis gekipleri tarafından çay ikramında bulunuluyor.

Amacın polis vatandaş ilişkisinin gelişimine katkı sunulması hedeflenen uygulama ile trafikte yorgunluk dikkat dağınıklığı gibi nedenlerle oluşabilecek kazaların önlenmesi ve azaltılması hedefleniyor.

Tabela ayrıca, sürücüler tarafından olumlu bir uygulama olarak karşılanıyor.

ISPARTA 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:25

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