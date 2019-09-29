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Bölgesel Amatör Lig: Isparta 32 Spor: 3 - MAKÜ Spor: 2

İHA

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligin 2. maçında MAKÜ Spor'u 32 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig: Isparta 32 Spor: 3 - MAKÜ Spor: 2

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligin 2. maçında MAKÜ Spor'u 32 mağlup etti.
Müsabakayı AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Durmuş Acar, Isparta 32 Spor Kulübü Başkanı Atakan Yazgan, MAKÜ Spor Kulübü Başkanı Doç.Dr. Mustafa Kılınç, kulüp yöneticileri ve çok sayıda futbolsever izledi.

Maça iyi başlayan taraf Isparta 32 Spor olsa da karşılaşmanın 23. dakikasında, ev sahibi ekibin kalecisi Ayhan’ın bir anlık hatası sonucu, rakip takımdan Emin fırsatı gole çevirdi: 01.
Karşılaşmanın 44. dakikasında ise bu kez atak yapan Isparta 32 Spor’dan İbrahim ceza sahası içinde düşürülünce hakem penaltı noktasını işaret etti. Penaltı atışını kullanan Pembe – Yeşilli Volkan takımına beraberliğe taşıyan golü kaydetti. İlk yarı 1 – 1 beraberlikle sona erdi.
İkinci devrede, müsabakaya hızlı başlayan taraf yine ev sahibi ekibi oldu.
Müsabakanın 52. dakikasında Isparta 32 Spor’dan Hakan Çorlak, kaleciyle karşı karşıya kaldığı maçta takımını öne geçiren golü attı: 21.

Maçta ilerleyen dakikalarda mücadele öne çıkarken, 70. dakikasında Burdur MAKÜ’lü Mehmet hava topunda göğsüne darbe alarak sakatlık geçirdi. Genç futbolcuya ilk müdahaleyi sağlık görevlileri yaparken, durumu ciddileşen oyuncu daha sonra 112 Acil Servis ambulansı ile hastaneye sevk edildi. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı maçta, 74. dakikada Burdur MAKÜ atağa geçti. Isparta 32 Spor, ceza alanına giren oyunculardan Emin, yaşanan karambolde rakip kademenin hatasını iyi değerlendirerek, takımına eşitliği getiren golü kaydetti: 22.
Isparta 32 Spor golcüsü Volkan Serim, karşılaşmanın 78. dakikasında kafasıyla takımını yeniden öne geçiren golü attı: 32.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Isparta 32 Spor’un 32 üstünlüğüyle sone erdi. Isparta 32 Spor aldığı bu galibiyetle puanını 4’e çıkardı, Burdur MAKÜ ise 1 puanda kaldı.

ISPARTA

30 Eylül 2019 Pazartesi

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