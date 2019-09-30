Isparta 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nden Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) bilenen Emrespor, daha önce profesyonel takımlar ile BAL'da forma giyen orta alan oyuncusu Mustafa Dilek'i renklerine bağladı.

Isparta 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nin iddialı ekiplerinden geçen sezon şampiyonu Emrespor, dış transferde kadrosuna takviyeler yapmaya devam ediyor.

Önceki sezonlarda BAL'da forma giyen isimleri kadroya çeken Kırmızı Siyahlılar, son olarak Denizli temsilcisi Tavas Birlikspor'un orta alan oyuncusu Mustafa Dilek ile anlaştı.

Antalya Manavgat'ta 1996 doğumlu olan Dilek, Ilıca Belediyespor, Manavgat Belediyespor, Aytemiz Alanyaspor, Manavgatspor, Sarayönü Beleadiyespor ve Tavas Birlikspor takımlarında forma giydi.

3. Lig'de 25 ve Bölgesel Amatör Lig'de 34 maçı bulunan Dilek, yeni sezonda da Emrespor forması giyecek.

Diğer yandan, Emrespor Başkanı Ozan Gezer, Bucaklı Süleyman Karaağaç transferinden sonra profesyonel lig tecrübesi bulunan Mustafa Dilek'i de kadrolarına dahil ettiklerini söyledi.

ISPARTA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

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