Şampiyon yüzücüler hikayelerini SDÜ'de anlatacak

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) koordinatörlüğünde, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Right Challenge (Portekiz), Associate Esperando (Romanya), University of Humanities and Economics in Lodz (Polonya) ve Catholic University of Murcia’nın (İspanya) ortaklığında uluslararası sosyal sorumluluk projesine start verildi.

SDÜ yürütücülüğünde, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Polonya, Portekiz, Romanya ile İspanya’dan kuruluşların yer aldığı ve ’Türkiye Ulusal Ajans’ tarafından desteklenen ’Erasmus + Stratejik Ortaklık Yetişkin Eğitimi’, ’Engelimi Değil, Yeteneğimi Gör; Bir Kulvar da Bana Ayır’ Projesi özel sporcuları da kucaklıyor.

"Engelimi Değil, Yeteneğimi Gör; Bir Kulvar da Bana Ayır"

Erasmus + Stratejik Ortaklık Yetişkin Eğitimi Projesi olan ve ’Türkiye Ulusal Ajans’ tarafından desteklenen çalışma ile fiziksel duyarlılığı olan 1625 yaş arası bedensel engelli gençlere yüzme eğitimi verilecek.

Proje kapsamında Paralimpik Yüzücü Sümeyye Boyacı ve Paralimpik Yüzücü Beytullah Eroğlu, 3 Ekim Perşembe günü Süleyman Demirel Üniversitesi’ne geliyor. İki şampiyonun Hikayesi SDÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi A Salonunda saat 14.00 de gerçekleştirilecek.

Koordinatör Doç. Dr. Aygen Oksay, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Avrupa Birliği Stratejik Ortaklık Yetişkin Eğitim Projesi olan ’Engelimi Değil, Yeteneğimi Gör; Bir Kulvar da Bana Ayır’ için 2 şampiyon sporcuyu ağırlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Şampiyonların hikayelerinin yer alacağı konferansa ilginin yoğun olması bekleniyor.

ISPARTA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:46

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 16:13

AKŞAM 18:50

YATSI 20:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.