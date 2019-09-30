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Isparta’da Jandarma ekiplerinin yolcu otobüsüne düzenlediği kaçak içki operasyonunda 79 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldığı istihbari bilgiler doğrultusunda kaçak içkiyle mücadele konusunda çalışma başlattı.

Isparta Antalya Karayolu üzerinde konuşlanan ekipler, bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramalarda 79 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirilirken, konuyla ilgili yolcu konumundaki R.K. M.İ. ve S.E. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili adli ve idari işlemler sürürken, Jandarma ekiplerinin, halkın sağlığını tehdit eden sahte ve kaçak alkollü içkilerin piyasaya sürülmesini engelleme çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

ISPARTA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

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