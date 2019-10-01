Halter'de Isparta'yı temsil eden 2 milli sporcu ve 1 antrenör, 416 Aralık tarihleri arasında İsrail Eliat'ta düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası öncesinde U15 ve U17 Milli Takım Kamplarına davet edildi. Milliler, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ve Isparta'yı en iyi şekilde temsil ederek madalya ile dönmek istiyor.

Ispartalı Milli Halterciler Fatma Gül Çevik ile Medine Saime Balaban, Ankara’daki U15 Milli Takım Kampı'na davet edildi. Fatma Gül Çevik ve Medine Saime Balaban, U15 Milli Takım Kampında başkentteki kampta güç depolayacak. 1 Ekim’de başlayan kampta milliler, Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlıklarını yapacak. Halter U15 Avrupa Şampiyonası İsrail Eliat’ta 416 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Milli Halterciler Fatma Gül Çevik’in Antrenörü Gamze Şen ise Antalya’daki U17 Milli Takım Kampına davet edildi.

Halter Antrenörü Gamze Şen, “Sporcumdan ayrı bir kamp dönemi geçiriyorum. Fatma Gül Ankara’da, ben ise Antalya’daki Milli Takım Kampı'nda olacağız. Allah izin verirse, İsrail Eliat’ta yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edeceğiz” dedi.

Medine Saime Balaban’ın Antrenörü Ali Avcı ise sporcusunun iyi bir hazırlık döneminin ardından şampiyonalarda başarılı sonuçlar alacağına yürekten inandığını dile getirdi.

ISPARTA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:46

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 16:13

AKŞAM 18:50

YATSI 20:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.