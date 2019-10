Isparta'da KOSGEB desteğiyle kendi iş yerini açtı 14 yıl sektörde çalıştı, KOSGEB’den destek alıp kendi iş yerini kurdu

Isparta'da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) girişimcilik desteklerinden faydalanarak kendi iş yerini kuran Şeyda Birsen Savaş, yaklaşık 14 yıl sektörde çalışarak kazandığı tecrübesini, bu kez devlet desteğiyle açtığı iş yerinde hayata geçirdi.

Ülke genelinde KOSGEB desteğiyle iş sahibi olan ve istihdam sağlanan kadın sayısı gün geçtikçe artıyor.

Isparta'da Kız Meslek Lisesi Güzellik Hizmetleri Bölümü mezunu Şeyda Birsen Savaş da, KOSGEB'e başvurarak devlet desteğiyle geçen yıl kendi iş yerini kurdu.

Kadın Girişimci Güzellik Uzmanı Birsen Şeyda Savaş, uzun yıllar meslekte çalıştıktan sonra kendi iş yerini kurmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, 24 Mart 2018 tarihinde KOSGEB’in desteğiyle adını taşıyan güzellik merkezini kurdu.



"Kendimi geliştirdim ve KOSGEB desteğiyle kendi iş yerimi kurdum"

Henüz 28 yaşında olan kadın girişimci Savaş yaptığı açıklamada, “1991 yılında Isparta’da doğdum. Kız Meslek Lisesi’ndeki güzellik hizmetleri bölümünden mezun oldum. Okuldan mezun olduktan sonra hiç beklemeden iş hayatına atıldım. 1314 yıldır da bu mesleğin içerisindeyim. Çeşitli yerlerde çalışarak kendimi geliştirdim ve ardından kendi iş yerimi kurdum. Güzellik merkezimiz 24 Mart 2018 tarihinde açıldı ve bu tarihte hizmete başladı yaklaşık olarak bir buçuk yıldır da hizmet veriyoruz. KOSGEB’ten yararlanarak bu iş yerimizi açtık ve hizmet vermeye de devam ediyoruz. İş yerimizde lazer epilasyon, cilt bakımı, carbon peeling, dövme silme, leke tedavileri, antienjik bakımlar, kırışıklık bakımları gibi bu tarz işlemler merkezimizde mevcut" diye konuştu.



"Her yaşta, cildimizin bakıma ihtiyacı var"

Savaş, açıklamalarının devamında ise mesleki tecrübesini öne çıkararak, "Cilt bakımına yaşlılıktan sonra başlanması algısı kesinlikle doğru bir algı değil. Her yaşta cildimizin bakıma ihtiyacı var. Çünkü cildimiz bedenimizin dış dünya ile en çok temas eden yeri. Dolayısıyla toza, dumana, kirli havaya çok daha fazla maruz kalıyor. Bu yüzden cilt bakımına en erken 1415 yaşlarında başlamasını tavsiye ediyoruz.

Bana uygun gelen doğal yöntem size gelmeyebilir. Bu yüzden biz hastalarımızı buraya çağırıyoruz ve cilt değerlendirmesi yapıyoruz. Eğer ki maddi açından kendilerine yardımcı olamıyorsak doğal yöntemler konusunda tabi ki yardımcı oluyoruz. Ancak tekrar etmekte fayda var; her doğal yöntem herkese iyi gelmeyebilir” ifadelerini kullandı.

