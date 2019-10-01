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Isparta’da TFF Grassroots C Futbol Antrenörlük Kursu

İHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Grassroots C Futbol Antrenörlük Kursu Isparta'da açıldı.

Isparta’da TFF Grassroots C Futbol Antrenörlük Kursu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Grassroots C Futbol Antrenörlük Kursu Isparta’da açıldı.
Kurs çalışmaları Isparta Milli Egemenlik Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilirken, eğitim çalışmaları ise TFF Adana Bölgesi'nde görevli İbrahim Okutan, Murat Kaya ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nden (SDÜ) Önder Tomruk tarafından veriliyor. Kursta hem teorik, hem de uygulamalı hem de ilk yardıma yönelik eğitimler veriliyor.
TFF eğitmen ve Milli Takım antrenörlerinden İbrahim Okutan, kursa 27 adayın katıldığını ve Isparta’nın ev sahipliğinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Yaklaşık 10 gün sürecek kurs sonunda adayların antrenörlüğe adım atacaklarını belirten Okutan, dünyanın en zor mesleklerinden birinin de antrenörlük olduğunu söyledi.
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Isparta Şube Başkanı Durmuş Türkmen ise Isparta ve diğer illerden 27 kişinin kursa katıldığını belirterek, ev sahipliklerini en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını dile getirdi. Türkmen, antrenörlükte kendisini sürekli yenilemenin gerektiğinin altını çizdi.
Öte yandan, 30 Eylül’de başlayan Antrenörlük Kursu'nun 10 Ekim Perşembe günü tamamlanacağı belirtildi.

ISPARTA

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:26
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