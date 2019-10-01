Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

‘Babanın Kızları’ndan el emeği ürünlerle Isparta tanıtımı Isparta Belediye Başkanı Şükrü ...

İHA

İslamköy'de güçlerini birleştiren ve 'Babanın Kızları' markasıyla evlerinde yaptıkları doğal ürünleri satışa sunan İslamköylü Kadın Üreticiler, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Ziyarette Başkan Başdeğirmen'e kendi elleriyle yaptıkları gül ve lavanta ile giydirilmiş model bebeklerden hediye eden bayanlar, yaptıkları çalışmalarla Türkiye genelinde iddialı olduklarını söylediler. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, üreten, ev ekonomisine katkı sunan, bulunduğu beldenin tanıtımını gerçekleştiren İslamköylü üretici bayanların her zaman yanında olduğunu dile...

‘Babanın Kızları’ndan el emeği ürünlerle Isparta tanıtımı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen: “Bu model bebeklerle şehrimizin tanıtımı oluyor”

İslamköy’de güçlerini birleştiren ve ‘Babanın Kızları’ markasıyla evlerinde yaptıkları doğal ürünleri satışa sunan İslamköylü Kadın Üreticiler, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Ziyarette Başkan Başdeğirmen’e kendi elleriyle yaptıkları gül ve lavanta ile giydirilmiş model bebeklerden hediye eden bayanlar, yaptıkları çalışmalarla Türkiye genelinde iddialı olduklarını söylediler. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, üreten, ev ekonomisine katkı sunan, bulunduğu beldenin tanıtımını gerçekleştiren İslamköylü üretici bayanların her zaman yanında olduğunu dile getirdi.
İsmini 9.Cumhubaşkanı merhum Süleyman Demirel’in ‘Baba’ lakabından alan ve kendilerine ‘Babanın Kızları’ ismini veren İslamköylü 20 kadın, bir araya gelerek gerek köylerinin tanıtımı, gerekse ev ekonomilerine katkı sunmak amacıyla örnek bir işbirliğine imza attı. Çeşitli doğal ve yöresel ürünlerle köylerinde misafirlere kahvaltı yapma imkanı sunan bayanlar, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret ederek, başkana geçen günlerde ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
“Ürünlerimiz doğal ortamda üretiliyor”
İslamköylü Kadın Üreticiler adına konuşan Nuray Mustanoğlu, köyde üretici kadınalar pazarı kurduklarını, pazarı canlandırarak, Isparta’ya ve bölgeye yaymak istediklerini söyledi. ‘Her ev bir atölye’ sloganıyla yola çıktıklarını ve evlerinde ürettikleri ürünleri katma değer katarak pazarda satmaya çalıştıklarını belirten Mustanoğlu, köylerinde köy kahvaltısı konsepti de hazırladıklarını dile getirerek, tüm vatandaşları kahvaltıya beklediklerini ifade etti. Mustanoğlu, “Başkanımız ve değerli eşleri bizlere destek oldular ve olmaya da devam ediyorlar. Babanın Kızları olarak yer almaya çalışıyoruz. Ürünlerimiz doğal ortamda üretiliyor. Domates reçelimiz var, vatandaşlarımızın tatmasını diliyoruz. Köy kahvaltısı, İslamköy’de babanın kızlarından yapılır. Ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz” dedi.
Başdeğirmen: “Bu model bebeklerle şehrimizin tanıtımı oluyor”
‘İslamköylü Babanın Kızları’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “Şehrimize kıyafetlerinizle, doğallığınızla güzel bir renk kattınız. Hazırlamış olduğunuz kahvaltıları gördük, hizmetlerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Hem sizlerin hem de ürettiklerinizin doğallığını biliyoruz, farkındayız. Bu yönde sizlere sonuna kadar desteğiz. İslamköy’ün bilinirliğinin arttırılması yönünden de çalışmalarınızı önemsiyoruz. İslamköy denince aklımıza tabii ki merhum Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel geliyor. Sizler de bunu farklı şekilde daha farklı bir hale getiriyorsunuz. Isparta’yı simgeleyen gül ve lavanta ile yapmış olduğunuz model bebekler, yine yöremize ait ürünlerden yapmış olduğunuz reçellerden dolayı çalışmalarınızdan teşekkür ediyoruz. Bu model bebeklerin önüne bir Isparta, İslamköy yazıldığı zaman farklı bir yere gidiyor ve şehrimizin tanıtımı oluyor. Şehrimizin kültürüne de katkı sağlamış oluyorsunuz” görüşlerinde bulundu.
“Çok güzel şeyler olacağına inanıyorum”
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ‘Babanın Kızları’na bazı önerilerde de bulunarak, kahvaltı etkinliklerinin İslamköy’de eski evlere taşınmasının daha faydalı olacağını kaydederek, “Bu faaliyetlerinizi bahçeli eski evlere taşımanız daha farklı bir havaya sokacaktır. Bu imkanları araştırın bizlere de düşen bir iş olursa da yardıma hazırız. Yapmış olduğunuz tüm ürünleri kendiniz yapıyorsunuz, bu da bizleri memnun eden çalışmalar. İleriki yıllarda çok daha farklı noktalarda olacağınızı düşünüyorum. Eşlerinize de teşekkür ediyorum. Eşleriniz sizlere destek veriyorlar, sizlerde böyle güzel şeyler yapabiliyorsunuz. Eşlerinizin de burada büyük desteği var. Bu çalışmaların devamında çok güzel şeyler olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

ISPARTA

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:26
  • GÜNEŞ 06:47
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 16:12
  • AKŞAM 18:48
  • YATSI 20:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta Belediyesi’nden 3 mahallede yağmur suyu ve alt yapı düzenlemesi Mehmet Tönge ve Ayazmana’da yağmur suyu, Çünür Yenişehir’de hat aktarma işleri sürüyor
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi’nden 3 mahallede yağmur suyu ve ...
Isparta’da TFF Grassroots C Futbol Antrenörlük Kursu
YEREL HABERLER Isparta’da TFF Grassroots C Futbol Antrenörlük Kursu
Isparta'da KOSGEB desteğiyle kendi iş yerini açtı 14 yıl sektörde çalıştı, KOSGEB’den destek alıp kendi iş yerini kurdu
YEREL HABERLER Isparta'da KOSGEB desteğiyle kendi iş yerini açtı 14 ...
Ispartalı 2 halterci ve 1 antrenör Milli Takım Kampı'na davet edildi Ispartalı Milli Halterciler İsrail'deki Avrupa Şampiyonası'nda madalya peşinde
YEREL HABERLER Ispartalı 2 halterci ve 1 antrenör Milli Takım ...
Yolcu otobüsüne kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı Isparta - Antalya karayolunda yolcu otobüsünde 79 şişe kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Yolcu otobüsüne kaçak içki operasyonu: 3 ...
Isparta Belediyesi’nden şehrin her noktasında çalışma
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi’nden şehrin her noktasında çalışma
Şampiyon yüzücüler hikayelerini SDÜ'de anlatacak
YEREL HABERLER Şampiyon yüzücüler hikayelerini SDÜ'de anlatacak
Emrespor'a profesyonel tecrübeli orta alan transferi Isparta 1.Amatör Lig'e, BAL'dan profesyonel transfer
YEREL HABERLER Emrespor'a profesyonel tecrübeli orta alan ...
Olimpiyat madalyalı Milli Atlet, Türk kadının gücünü yeniden dünyaya göstermek istiyor Olimpiyat Madalyalı Milli Atlet Gamze Bulut Duvar: "Türk kadınları asla vazgeçmez, sonuna kadar gider" "2012 Olimpiyat derecesinin tesadüf olmadığını göstermek isteyen bir Gamze var"
YEREL HABERLER Olimpiyat madalyalı Milli Atlet, Türk kadının gücünü ...
Isparta’da yetimlere kantin malzemeli harçlık paketi desteği İYİLİKDER’den eğitim - öğretim yılı boyunca her ay 200 yetim öğrenciye kantin malzemesi
YEREL HABERLER Isparta’da yetimlere kantin malzemeli harçlık paketi ...
Bölgesel Amatör Lig: Isparta 32 Spor: 3 - MAKÜ Spor: 2
YEREL HABERLER Bölgesel Amatör Lig: Isparta 32 Spor: 3 - MAKÜ Spor: ...
935 gramlık dev elma şaşırttı
YEREL HABERLER 935 gramlık dev elma şaşırttı
Isparta’da Polisten yorgun sürücüye çay daveti Isparta polisinden ‘Yaşam için kısa bir mola’ uygulaması
YEREL HABERLER Isparta’da Polisten yorgun sürücüye çay ...
6 ayda 5´inci muhtar görevde, seneye yine seçim olacak
YEREL HABERLER 6 ayda 5´inci muhtar görevde, seneye yine seçim ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X