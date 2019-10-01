Özel öğrencilerin özel çalışmaları

Isparta'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Rehberlik Araştırma Merkezi’nin yönlendirmesiyle kentteki bazı okullarda oluşturulan özel sınıflarda, dezavantajlı gruplara yönelik uzmanlar tarafından özel eğitim ve öğretim yapılıyor. Milli Eğitim müfredatındaki diğer dersler ise yine branş öğretmenleri tarafından oluşturulan özel sınıfta yürütülüyor.

Isparta IYAŞ Selçuklu Ortaokulu Özel Sınıfı’nda 8 özel öğrenci bulunuyor.

Özel öğrencilerin bazıları Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’ne bağlı sevgi evlerinde kalırken, özel sınıflarda 2 özel eğitimci öğretmen bulunuyor.

Özel sınıfın özel eğitimci öğretmenler Işıl Aydın ve Kaniye Gümra Sarı özel öğrencilere gerekli eğitimi verirken, branş dersleri için ise diğer öğretmenler görev alıyor.Özel sınıflarda eğitimcilerin yanı sıra yardımcı ablalar bulunuyor.

Özel sınıfta eğitim alan öğrenciler, özellikle teknoloji tasarım, el işi ve el sanatları gibi alanlarda yetiştirilirken, bileklik, ayraç, resimlik, ahşap eserler gibi birçok eser yapıyor.

IYAŞ Selçuklu Ortaokulu’ndaki özel sınıf öğrencileri, yetenek ve el becerileri ile öne çıkarken, sınıf duvarında ise, 'Özel olmak hiçbir şey yapmamak değildir. Bizi yapamadıklarımızla değil yapabildiklerimiz ile görün' şeklinde toplumsal bir mesaj bulunuyor.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri de özel öğrencileri sınıfında ziyaret etti.

KAGİK Başkanı Zuhal Büyükçulcu ve arkadaşları, çocuklara pasta ikram ederek, öğrencilerin yaptıkları el işi eserleri inceledi.

KAGİK üyeleri ayrıca, özel öğrenciler için her türlü desteğe hazır olduklarını dile getirdiler.

ISPARTA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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