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'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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Isparta’da Burdur Şeker Fabrikası’nda işlenmek üzere üretilen şeker pancarının hasadı başladı. Üreticiler bu yılki sezon verimi ve alım fiyatlarından memnun olduklarını ifade ederken, devlet ve yetkililer tarafından üretimdeki elektrik maliyetini yansıtan faturaların ödeme zamanlaması konusunda yeni bir düzenleme yapılmasını istiyor.

ISPARTA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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