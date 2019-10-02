Isparta Belediyesi’nden ‘Okula Uyum Süreci Semineri’

Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Aile ve Psikolojik Danışma Merkezi tarafından, öğretmenevinde ‘Okula Uyum Süreci’ konulu bir seminer verildi. Ailelere ve gençlere yönelik verilen eğitimlerin ilki olan seminerler aralık ayı sonuna kadar 6 farklı konu ile devam edecek.

Isparta Öğretmenevinde Sağlık İşleri Müdürlüğü Aile ve Psikolojik Danışma Merkezi Psikoloğu Havva Deniz tarafından verilen eğitimde anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin okula uyum süreci hakkında bilgiler verildi.

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Ender Güven, “Bu seminerleri düzenlememizdeki amaç, Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in eğitime verdiği önemden kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda aralık ayı sonuna kadar toplamda 6 seminer verilecek. Herkese faydalı olması temennisinde bulunuyorum” dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in öncülüğünde başlattıkları seminerlerin ilkini düzenlendiklerini ve bunun devam edeceğini söyleyen Sağlık İşleri Müdürlüğü Aile ve Psikolojik Danışma Merkezi Psikoloğu Havva Deniz, okulların yeni açıldığını okula uyum ile alakalı kendilerine sorunları olanların başvurduğunu, danışanların bulunduğunu söyledi. Deniz, “Bu nedenle okula uyum ile alakalı bir bilgilendirme semineri düzenleyelim istedik” ifadesinde bulundu.

Güvenli bir ortamda olan çocukların farklı bir sosyal çevreye çıkmasının herkesi endişelendirebildiğine işaret eden Deniz, ancak endişelenecek kadar sorunlarla karşı karşıya mı kalındığını yoksa bazı sorunları velilerin kendisinin mi çıkardığının yanıtını katılımcılara anlattı. Uyumun ne olduğunu hakkında da bilgiler aktaran Deniz, “Uyum asimile olmak değildir. Kendi ihtiyaçlarımızı da karşılamamız gerekiyor” ifadesinde bulundu.

Okula uyum denince literatürde dört şeyin geçtiğini aktaran Psikolog Havva Deniz, bunların işbirlikli katılım, okulu sevme, kendi kendini yönetme ve okuldan kaçınmama olduğunu kaydederek, “Çocuklarımız bu dört şeyi sergileyebiliyorsa okula uyum sağlamış demektir” görüşlerinde bulundu.

Uyumun gelişim ve yaş dönemlerine göre değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Deniz, okula uyum problemi belirtileri, ailelerin okula uyum sürecinde neler yapması gerektiği hususlarında katılımcılara ayrıntılı bilgiler verdi.

Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Aile ve Psikolojik Danışma Merkezi tarafından hazırlanan ve Psikolog Havva Deniz tarafından verilen seminerler aralık ayı sonuna kadar çeşitli tarihlerde farklı konularda devam edecek. İlki Okula Uyum Süreci olarak verilen seminerlerin ikincisi 31 Ekim 2019 tarihinde Gelişim Dönemi Özellikleri, Sınırlara Neden İhtiyaç Var konusuyla Yaş Dönemi Özelliklerini Tanımak ve Kural Sınır Koyma hakkında verilecek.

Isparta Öğretmenevi Toplantı Salonunda verilecek olan diğer seminerlerin konuları ise şu şekilde;

14 Kasım 2019, ‘Çocuk ve Ergenlerde Zararlı Maddelerden Korunma’,

28 Kasım 2019, ‘Aile İçi İlişkiler Bağlanma’

12 Aralık 2019 ‘ÖdülCeza Kullanımı Davranış Problemleri’

26 Aralık 2019 ‘Mahremiyet Eğitimi Niçin Gereklidir’

ISPARTA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 16:12

AKŞAM 18:48

YATSI 20:03

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