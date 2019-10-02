Isparta Belediyesi’nden ‘Okula Uyum Süreci Semineri’

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Isparta Belediyesi’nden ‘Okula Uyum Süreci Semineri’

İHA

Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Aile ve Psikolojik Danışma Merkezi tarafından, öğretmenevinde 'Okula Uyum Süreci' konulu bir seminer verildi. Ailelere ve gençlere yönelik verilen eğitimlerin ilki olan seminerler aralık ayı sonuna kadar 6 farklı konu ile devam edecek.

Isparta Belediyesi’nden ‘Okula Uyum Süreci Semineri’

Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Aile ve Psikolojik Danışma Merkezi tarafından, öğretmenevinde ‘Okula Uyum Süreci’ konulu bir seminer verildi. Ailelere ve gençlere yönelik verilen eğitimlerin ilki olan seminerler aralık ayı sonuna kadar 6 farklı konu ile devam edecek.
Isparta Öğretmenevinde Sağlık İşleri Müdürlüğü Aile ve Psikolojik Danışma Merkezi Psikoloğu Havva Deniz tarafından verilen eğitimde anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin okula uyum süreci hakkında bilgiler verildi.
Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Ender Güven, “Bu seminerleri düzenlememizdeki amaç, Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in eğitime verdiği önemden kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda aralık ayı sonuna kadar toplamda 6 seminer verilecek. Herkese faydalı olması temennisinde bulunuyorum” dedi.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in öncülüğünde başlattıkları seminerlerin ilkini düzenlendiklerini ve bunun devam edeceğini söyleyen Sağlık İşleri Müdürlüğü Aile ve Psikolojik Danışma Merkezi Psikoloğu Havva Deniz, okulların yeni açıldığını okula uyum ile alakalı kendilerine sorunları olanların başvurduğunu, danışanların bulunduğunu söyledi. Deniz, “Bu nedenle okula uyum ile alakalı bir bilgilendirme semineri düzenleyelim istedik” ifadesinde bulundu.
Güvenli bir ortamda olan çocukların farklı bir sosyal çevreye çıkmasının herkesi endişelendirebildiğine işaret eden Deniz, ancak endişelenecek kadar sorunlarla karşı karşıya mı kalındığını yoksa bazı sorunları velilerin kendisinin mi çıkardığının yanıtını katılımcılara anlattı. Uyumun ne olduğunu hakkında da bilgiler aktaran Deniz, “Uyum asimile olmak değildir. Kendi ihtiyaçlarımızı da karşılamamız gerekiyor” ifadesinde bulundu.
Okula uyum denince literatürde dört şeyin geçtiğini aktaran Psikolog Havva Deniz, bunların işbirlikli katılım, okulu sevme, kendi kendini yönetme ve okuldan kaçınmama olduğunu kaydederek, “Çocuklarımız bu dört şeyi sergileyebiliyorsa okula uyum sağlamış demektir” görüşlerinde bulundu.
Uyumun gelişim ve yaş dönemlerine göre değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Deniz, okula uyum problemi belirtileri, ailelerin okula uyum sürecinde neler yapması gerektiği hususlarında katılımcılara ayrıntılı bilgiler verdi.
Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Aile ve Psikolojik Danışma Merkezi tarafından hazırlanan ve Psikolog Havva Deniz tarafından verilen seminerler aralık ayı sonuna kadar çeşitli tarihlerde farklı konularda devam edecek. İlki Okula Uyum Süreci olarak verilen seminerlerin ikincisi 31 Ekim 2019 tarihinde Gelişim Dönemi Özellikleri, Sınırlara Neden İhtiyaç Var konusuyla Yaş Dönemi Özelliklerini Tanımak ve Kural Sınır Koyma hakkında verilecek.
Isparta Öğretmenevi Toplantı Salonunda verilecek olan diğer seminerlerin konuları ise şu şekilde;
14 Kasım 2019, ‘Çocuk ve Ergenlerde Zararlı Maddelerden Korunma’,
28 Kasım 2019, ‘Aile İçi İlişkiler Bağlanma’
12 Aralık 2019 ‘ÖdülCeza Kullanımı Davranış Problemleri’
26 Aralık 2019 ‘Mahremiyet Eğitimi Niçin Gereklidir’

ISPARTA

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:26
  • GÜNEŞ 06:47
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 16:12
  • AKŞAM 18:48
  • YATSI 20:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Başdeğirmen sporda hata yapana sarı ve kırmızı kart gösterecek Hakemlerden belediye başkanına sürpriz hediyeler, sarı ve kırmızı kart hediye ettiler
YEREL HABERLER Başkan Başdeğirmen sporda hata yapana sarı ve kırmızı ...
Şeker pancarında hasat zamanı 60 bin ton rekolte bekleniyor Şeker pancarı hasadı havadan görüntülendi Pancar üreticisi bu yılki alım fiyatı ve verimden memnun
YEREL HABERLER Şeker pancarında hasat zamanı 60 bin ton rekolte ...
60 yıllık at arabası ustası zamana direniyor
YEREL HABERLER 60 yıllık at arabası ustası zamana direniyor
Özel öğrencilerin özel çalışmaları
YEREL HABERLER Özel öğrencilerin özel çalışmaları
Isparta Belediyesi’nden 3 mahallede yağmur suyu ve alt yapı düzenlemesi Mehmet Tönge ve Ayazmana’da yağmur suyu, Çünür Yenişehir’de hat aktarma işleri sürüyor
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi’nden 3 mahallede yağmur suyu ve ...
‘Babanın Kızları’ndan el emeği ürünlerle Isparta tanıtımı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen: “Bu model bebeklerle şehrimizin tanıtımı oluyor”
YEREL HABERLER ‘Babanın Kızları’ndan el emeği ürünlerle Isparta ...
Isparta’da TFF Grassroots C Futbol Antrenörlük Kursu
YEREL HABERLER Isparta’da TFF Grassroots C Futbol Antrenörlük Kursu
Isparta'da KOSGEB desteğiyle kendi iş yerini açtı 14 yıl sektörde çalıştı, KOSGEB’den destek alıp kendi iş yerini kurdu
YEREL HABERLER Isparta'da KOSGEB desteğiyle kendi iş yerini açtı 14 ...
Ispartalı 2 halterci ve 1 antrenör Milli Takım Kampı'na davet edildi Ispartalı Milli Halterciler İsrail'deki Avrupa Şampiyonası'nda madalya peşinde
YEREL HABERLER Ispartalı 2 halterci ve 1 antrenör Milli Takım ...
Yolcu otobüsüne kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı Isparta - Antalya karayolunda yolcu otobüsünde 79 şişe kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Yolcu otobüsüne kaçak içki operasyonu: 3 ...
Isparta Belediyesi’nden şehrin her noktasında çalışma
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi’nden şehrin her noktasında çalışma
Şampiyon yüzücüler hikayelerini SDÜ'de anlatacak
YEREL HABERLER Şampiyon yüzücüler hikayelerini SDÜ'de anlatacak
Emrespor'a profesyonel tecrübeli orta alan transferi Isparta 1.Amatör Lig'e, BAL'dan profesyonel transfer
YEREL HABERLER Emrespor'a profesyonel tecrübeli orta alan ...
Olimpiyat madalyalı Milli Atlet, Türk kadının gücünü yeniden dünyaya göstermek istiyor Olimpiyat Madalyalı Milli Atlet Gamze Bulut Duvar: "Türk kadınları asla vazgeçmez, sonuna kadar gider" "2012 Olimpiyat derecesinin tesadüf olmadığını göstermek isteyen bir Gamze var"
YEREL HABERLER Olimpiyat madalyalı Milli Atlet, Türk kadının gücünü ...
Isparta’da yetimlere kantin malzemeli harçlık paketi desteği İYİLİKDER’den eğitim - öğretim yılı boyunca her ay 200 yetim öğrenciye kantin malzemesi
YEREL HABERLER Isparta’da yetimlere kantin malzemeli harçlık paketi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X